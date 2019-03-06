BUGÜN NELER OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü YPG'yle ilgili yine skandal cümlelere imza attı. Önceki gün katıldığı bir televizyon yayınında Türkiye'nin beka sorunu olmadığını öne süren Kılıçdaroğlu'nun 'Suriye'deki YPG varlığı'yla ilgili bir soruya verdiği "Onlar mı bize saldıracak" cevabı dikkat çekti. O sözlere en büyük tepki ise şehit yakınlarından geldi. YPG'li teröristlerin Kilis'e attığı roketin isabet ettiği Çalık Camisinde şehit olan Muzaffer Aydemir'in (78) oğlu Aziz Aydemir, SABAH'a konuştu, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine isyan etti. Kılıçdaroğlu'nun katillerle ittifak halinde olduğunu söylen Aydemir şunları söyledi:Kemal Kılıçdaroğlu, önce binlerce ana kuzusunun katili PKK'nın sözcülüğünü yapan HDP'lileri, demokrasi kılıfıyla meclise taşıdı. Ardından da onlarla ittifak yaptı. Şimdi ise 100'e yakın vatan evladını şehit eden YPG'ye sahip çıkacak kadar gözü dönmüş. Peki, babamı kim şehit etti? Kılıçdaroğlu nerede, hangi ülkede yaşıyor? Hangi milletten? Zeytindalı Harekâtı'nda şehit olan onlarca vatan evladının cenazeleri kaldırılırken neredeydi? Şimdi de kalkmış Millet ittifakı diyor. Sen bu milletin ne acısını, ne değerini, ne şehidini bilmiyor. Babamın katillerini korumaya çalışan Kılıçdaroğlu'nu kınıyorum. Cumhurbaşkanımız Erdoğan hem hain planlarını bozduğu dış güçlerin, hem de makam ve koltuk uğruna vatanını ve bayrağını ikinci plana atan içerideki hainlerin hedefi oluyor. Ama o hainler ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Bu vatanı parçalayamazlar. Bu millet onlara bu imkanı vermez.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü YPG'yle ilgili yine skandal cümlelere imza attı. Önceki gün katıldığı bir televizyon yayınında Türkiye'nin beka sorunu olmadığını öne süren Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin beka sorunu olup olmadığı yönündeki soruya, "Hayır. Türkiye o kadar zayıf bir devlet mi? Türkiye'nin beka sorunu yok" dedi. Kılıçdaroğlu, "Beka sorunu yok diyorsunuz ama Amerika'nın Suriye'de YPG'yi nasıl desteklediğini biliyoruz" hatırlatması karşısında, bir skandala daha imza atarak "Onlar mı bize saldıracaklar?... Hayır efendim" karşılığını verdi. CHP lideri ve milletvekili Sezgin Tanrıkulu gibi isimler daha önce de PYD ve YPG ile ilgili 'terör örgütü olarak görmedikleri'ni dile getirmişlerdi.PKK destekçisi HDP ile kol kola giren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, PKK'nın Suriye kolu olan YPG'yle ilgili "YPG bize mi saldıracak?" sözleri büyük tepki çekerken, terör örgütü bu sözlerden sonra Türkiye'ye saldırdı. Suriye'de YPG kontrolündeki Tel Fırat bölgesinden, dün Türk askerine taciz ateşi açıldı. Sınırdaki topçu birlikleri de anında karşılık vererek, YPG mevzilerini vurdu. Terör örgütü YPG'nin sivil ve askerlere yönelik saldırılarında ise bugüne kadar 150 kişi hayatını kaybetti. Örgüt, sınırdaki askeri birliklere ve meskun mahal bölgelerine ise 100'den fazla saldırı düzenledi. Hatay ve Kilis'e yönelik roketli saldırılarda 7 sivil hayatını kaybederken, bu saldırılarda 113 kişi de yaralandı. Teröristler, Zeytindalı Harekâtı boyunca da Hatay'a 60, Kilis'e ise 34 roket ve havan toplu fırlattı. Saldırılarda 130 Mehmetçik şehit oldu. Binbaşı Mithat Dunca (Eskişehir), Teğmen Muhammet Kır (Erzurum), Er Kadir Hasan Demiral (Hatay), Er Gökhan Güllü (Tokat), Er Muhittin Çalışkan ( Antalya), Uzman Çavuş Orhan Sürmen ( Maraş) o şehitlerden yalnızca birkaçı arasında yer aldı.Kılıçdaroğlu'nun "Arkadaşlar" dediği YPG'li teröristler, sözde özerklik isyanında Türkiye'ye gelerek Diyarbakır, Şırnak, Nusaybin ve Cizre'de hendek açtı. Hendek ve barikat operasyonlarında ölü ele geçirilen "keskin nişancı" ve "bomba uzmanı" teröristlerin de Kobani'de eğitim aldıkları belirlendi. Sur'da 5 askeri şehit eden keskin nişancı "Roza" kod adlı kadın teröristin de Kobani'den geldiği belirlendi. Yine "Ali" kod adlı Sur sorumlusu, "Deniz" ve "Hebun" kod adlı bombacıların da YPG üyesi olduğu belirlendi.2015'te"Yılın ahisi" seçilen Muzaffer Aydemir, bir gün önce kendisini ziyarete gelen Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve Belediye Başkanı Hasan Kara'ya "Keşke beni de askere alsalar, ben de şehit olsam" demiş, ertesi gün de camide namaz kılarken, YPG'nin attığı roketle şehit olmuştu.Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin neden aday gösterilmediği sorusuna ise 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığına aday gösterdikleri İnce'nin 'başarısız' olduğu imasında bulundu. Kılıçdaroğlu "Muharrem Bey'in belediye başkanlığı yoktu. Belediye başkanlığı farklı bir olay. Ekrem Bey'in belediye başkanlığı var. 'Arkasında bir başarı hikayesi olacak.' diye bir cümle kurmuştum" dedi.