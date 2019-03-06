SABAH, güçlü Türkiye’nin güçlü kadınlarını buluşturdu

BUGÜN NELER OLDU

SABAH, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları" zirvesini dün gerçekleştirdi. Turkuvaz Medya Grubu ve Vakıfbank ana sponsorluğunda düzenlenen zirve gün boyu sürdü. Zirvenin açılış konuşmasını KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar yaptı. Bayraktar, "Kadınlar Günü; kadını çiçeğe, böceğe benzetme; kadını öve öve bitirememe günü değildir. Kadın hatalarıyla ve sevaplarıyla insandır. Kadın sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir toplumun bel kemiğidir" dedi.SABAH Gazetesi İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman, "Şirket çalışanlarımızın yüzde 35'ini kadınlar oluşturuyor. Medya gücümüzü Anadolu'da birçok kadına ilham vermek için kullanıyoruz" diye konuştu. Moderatörlüğünü atv Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı'nın yaptığı "Siyasette Kadının Gücü" oturumunda ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin "Cumhurbaşkanımızın vizyoner, yenilikler açık, gençlere ve kadınlara şans veren yapısı bizim için çok önemli" diye konuştu.Sanatçı Hülya Koçyiğit, "Kadınlar günümüzde ekonomiye, kültüre, sanata destek ve yön verir hale geldi" dedi. Ajda Pekkan da günümüzde kadınının çok güçlü olduğunu kaydetti. Oturumlarda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SABAH yazarı Hilal Kaplan da konuşma yaptı.