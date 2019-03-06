Skandal, tam bir suç üstü halidir

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun, "Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehditleri karşısında Bahçeli'den tek bir çıkış duydunuz mu" sözlerine de yanıt veren Bahçeli, bu açıklamanın iftira olduğunu belirterek, 15 Ocak 2019'da Tump'a verdiği cevabı hatırlattı. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçadroğlu'nun vahim bir savrulmanın, çok tehlikeli bir akıl tutulmasının pençesine düştüğünü belirterek, "Telaş ve tereddütle yalana sarılması zilletin zehir etkisinin yayıldığını, siyasi zihniyetini felce uğrattığını, dehşet verici bir şuur kaybına düştüğünü göstermiştir" dedi. Bahçeli'nin açıklaması şöyle;Söz konusu televizyon programında adeta mayına basan, gerçek yüzünü ifşa eden bu şahsın, YPG'yi/PKK'yı kast ederek "Onlar bize mi saldıracaklar?" sorusunu alaycı bir şekilde ve terör örgütünün emellerini örtbas edercesine sorması tam bir suçüstü halidir. Zillet İttifakı'nın terör sevgisi, bölücülük merakı iyice somutlaşmış, gün yüzüne çıkmıştır. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinin neden bir beka seçimi olduğunu zillet faillerine bakan, zillet temsilcilerini dinleyen her vicdan sahibi insanımız kabul ve tasdik edecektir.