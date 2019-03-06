TOKİ konutları başvuru şartları nelerdir? TOKİ 50 bin konut başvuru tarihleri ve alt orta ve üst gelir başvuru şartları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım Töreni"ndeki konuşmasında dev müjdeyi verdi. Yapılan açıklamaların ardından TOKİ konutları başvuru işlemleri ile ilgili araştırmalar başladı. Ev sahibi olma hayali içerisinde bekleyen kişiler bugünden itibaren başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, TOKİ 50 bin konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ alt, orta ve üst gelir başvuru şartları neler?

TOKİ 50 BİN KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER? BAŞVURU NASIL YAPILIR?

TOKİ 50 bin konut alt, orta ve üst gelir için başvuru şartları ve son tarihi merak konusu oldu. İşte tüm ayrıntılar…