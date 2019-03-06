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ne zaman yürürlüğe girecek? düşecek mi? 2019 ücreti...

hakkında sorgulamalar hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz haftalardan itibaren gelen açıklamalar milyonlarca genci heyecanlandırmış ve 'Yeni tek tip askerlik sistemi nasıl olacak?' sorusunun cevabına yönelik araştırmalar oldukça artış göstermişti. Konuyla ilgili olarak yapılan en son açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, özel bir televizyon kanalının canlı yayında tek tip askerlik olarak da anılan sürece dair detayları paylaştı. Yedek astsubay ve asteğmenler mevzusuna da değinen Başkan Erdoğan, oldukça merak edilen ücreti hakkında da açıklamalarda bulundu. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? En son açıklamalar eşliğinde sürece dair bütün detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 6.3.2019 14:45 Güncelleme Tarihi: 6.3.2019 14:46
Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Askerlik süresi düşecek mi? 2019 Bedelli askerlik ücreti...

Vatani görevini henüz tamamlamamış olan milyonlarca gencin yakından takip ettiği hakkında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Halk arasında tek tip askerlik olarak da anılan yeni sistem, detayları ile de oldukça araştırılıyor. Geçtiğimiz haftalarda AK Parti kanadından gelen açıklamanın hemen akabinde Başkan Erdoğan konuya son noktayı koydu. Özel bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan Başkan Erdoğan, yeni sistemde yapılması planlanan değişiklikleri anlatırken sürecine de değindi. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?

2019 YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Konuya dair yapılan son dakika açıklamaları ve gelişmeleri haberimizin detaylarından bulabilirsiniz.

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Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Askerlik süresi düşecek mi? 2019 Bedelli askerlik ücreti...
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