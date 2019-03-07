299 HDP'li Millet İttifakı'ndan aday gösterildi

Kemal-Meral-Temel buluştu. Seçim için Millet İttifakı'nı oluşturdu. Kemal Bey ve ekürileri "HDP ile ittifak yok" diyerek oyun kurdu. Ancak bu yalan bozuldu. HDP'nin Şer İttifakı'na şu ana kadar 299 aday ve il genel meclis üyesi verdiği resmi raporlarla ortaya kondu..

299 HDP'li isim Millet İttifakı'ndan aday gösterildi



Tunceli Ovacık Adayı Mustafa Sarıgül BDP'ye üye olduğunda rozetini Selahattin Demirtaş takmıştı..



Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaşı Lice'deki PKK eylemlerini destekleyen tweet'ler attı..



Siirt-Baykan Atabağı Adayı Muammer Canbulat 2014'te DBP'den başkan seçildi..



Adana Büyükşehir Başkan Adayı Zeydan Karalar terörist cenazesine araç tahsis etti..



Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş "HDP eğer bizi destekliyorsa ne mutlu bize" dedi.



Van Başkale Belediye Başkan Adayı Namet Parlak önceden DBP'de siyaset yapıyordu..



Adana-Seyhan Belediye Başkan Adayı Akif Kemal Akay "Bu ittifakta HDP de var, SP de var" dedi..

Tunceli-Nazımiye Belediye Başkan Adayı Cafer Kırmızıçiçek HDP'ye verdiği açık destekle biliniyor..