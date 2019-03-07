Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar ile avukatları katıldı.

Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinden duruşmaya bağlanan tanık M.F.T. ifadesinde, FETÖ içerisinde 2011 ve 2016 yılları arasında zümre başkanı olarak görev yaptığını söyledi.

Yapıya mensup polis memurlarıyla ilgili dijital veriler tuttuğunu belirten tanık M.F.T. şöyle devam etti:

''Polis memurlarıyla ilgileri bu bilgileri bizden sorumlu abiye iletirdik. Emniyet mahrem yapılanmasında 'vekil' olarak tabir edilen kişi, üçer kişilik gruplara sohbet düzenlerdi. FETÖ içerisinde himmetleri ise 'öğretmen' diye tabir edilen yapı mensubu toplardı. Polis memurlarının fişlenmesi, FETÖ'ye bağlılık durumu, düzenli himmet vermesi ve sohbet toplantılarına katılım oranı dikkate alınarak yapılırdı. Sohbetlerde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kitapları okunur kasetleri izlettirilirdi. Daha önce ifademde belirttiğim gibi huzurda bulunan sanıklardan bir kısmını sohbet toplantılarında görmüştüm.''

"YÜKLEMEDİM, KULLANMADIM"

Savunması alınan sanık A.Ö. ise FETÖ terör örgütü üyesi olmadığını iddia ederek, ''Örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arama yöntemiyle iletişim kurmadım. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.