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'lı teröristi 'ye iade edecek

Hakkında arama kararı çıkartıldığı için önce Gürcistan'a kaçan, sonra da 'a geçerek Göçmenlik Bürosuna başvuran isimli terörist, belgelerini kaybeden bir Suriyeli olduğunu iddia etti. Ancak yalan söylediği anlaşılınca tutuklandı. Azerbaycan, terör örgütü üyesi olduğu anlaşılan Duman'ın 'ye iade edilmesine karar verdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2019 18:52
Azerbaycan PKK'lı teröristi Türkiye'ye iade edecek

Bakü Ağır Ceza Mahkemesinde, Adalet Bakanlığının tebligatı üzerine Türk vatandaşı Özgür Duman'ın (29) ülkesine iade kararı görüşüldü. Duruşmada, terörist Özgür Duman'ın Türkiye'ye iade edilmesi karara bağlandı.

Edinilen bilgiye göre, PKK üyesi olmak ve patlayıcı madde bulundurmak suçlarından hakkında arama kararı bulunan Duman, Türkiye'den Gürcistan'a kaçtı. Türkiye'nin uluslararası arama kararı çıkartmasından sonra Azerbaycan'a geçen Duman, Azerbaycan Devlet Göçmenlik Bürosuna başvurdu. Belgelerini kaybettiğini belirten PKK'lı Duman, Suriye vatandaşı olduğunu söyledi.

Araştırmalar sonucu yalan söylediği ve PKK üyesi olduğu anlaşılan Duman için yargı süreci başlatılmıştı.

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Azerbaycan PKK'lı teröristi Türkiye'ye iade edecek
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