BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Kanal 24 ve 360 TV'nin "Başkan Özel" ortak canlı yayınında Murat Çiçek ve Helin Aslan'ın sorularını yanıtladı. Erdoğan, özetle şöyle dedi:(Akşener'in 'Erdoğan seçmenlere terörist diyor' iddialarıyla ilgili) Biz asla seçmene böyle bir yakıştırmayı bugüne kadar yapmadık, yapmayız. Ben HDP' ye oy verenlere nerede terörist demişim, bunu ispat etsinler. İspat ettikleri anda ne gerekiyorsa onu yaparım. Bu kadın şirazesinden çıkmış. Bunlar birbirlerine ortak oldular ya, bir yerinden kapacak. Bay Kemal yalancı, bu da ondan yalanı iyi kaptı. Meral Hanım hani sen milliyetçiydin, ülkücüydün? Ne oldu sana? İstikametini kaybettin. Partimizi kurarken bizi de sattı bu kadın. Belli yerlere geldi, Afyon'da ortadan kayboldu. Böyle birisi bu. Bunlara güven olmaz.CHP, İYİ Parti, Doğu'da, Güneydoğu'da doğru dürüst bir miting yapamıyor, aday gösteremiyor. Yaptıkları ittifakla oraları tamamıyla terör örgütünün desteklediği HDP'ye teslim etmiş vaziyetteler.Cumhur İttifakı ülkemizin yaşadığı bu muazzam dönüşümün ana eksenidir, Türkiye'nin yeniden inşası için bir şanstır.Terörle mücadelede Kürt, Fransız, Yunanmış, Avustralya'dan gelenmiş, ayıklayacak halimiz yok. Mehmetime silah doğrultana biz de doğrulturuz. Suriye'de nasıl terör koridorunu yok ettiysek aynı şekilde yeni bazı gelişmeler olduğu anda oraya da gereğini yaparız. İşte Adana Mutabakatı denilen olay budur.S-400 konusunda Sayın Putin ile biz bu anlaşmayı bitirmiş vaziyetteyiz. İmzalar atıldı, bitti. Geri dönüşü asla olmaz. Artık konuşmanın anlamı yok. Temmuzda ilk partiyi inşallah alacağız.