CHP ihanet çizgisinde bir koçbaşı oldu

Başkan Erdoğan AK Parti'nin Malatya mitinginde onbinlere hitap etti. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;

Cehaletle gaflet ve ihanet arasında çok ince bir çizgi var. Biz toparlanmalarını beklerken çok büyük savrulmalar yaşayan, kimlik bunalımına giren CHP ihanet çukuruna düşmüştür. CHP milli irade düşmanları tarafından bir koçbaşı olarak kullanılan bir aparata dönüşmüştür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şimdi bunlara 31 Mart'ta sandıklarda bir Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız?"

Muhalefet 31 Mart seçimlerini basit göstermeye çalışıyor. Ne teröristleri yok etmek gibi bir dertleri var ne de güvenlik tedbirlerine ilişkin projeleri. Çoğu zaman attığımız stratejik adımlardan bile rahatsız oluyorlar. Tarihimizde ilk kez doğu Akdeniz'de doğalgaz arıyoruz. CHP buna da karşı çıkıyor. Meclis kürsüsünde Rumlarla aynı şeyleri konuşup onların gazetelerine manşet oluyorlar. Kendi ülkesinin gerçeklerinden bu derece habersiz, bir muhalefet partisi dünyanın hiçbir yerinde bulunmaz. Altını çizerek söylüyorum Türkiye'de artık muhalefet açığı değil, devşirme muhalefet sorunu vardır. Pensilvanya ve Kandil'le yakınlaşmanın bilhassa CHP seçmenini rahatsız ettiğinin farkındayım. Her ne kadar üst yönetim bay Kemal'in hokkabazlıklarına ses çıkartmasa da bu partilerin tabanları çevrilen dolapları iyi biliyor. Bu kardeşlerim 31 Mart'ta parti yöneticilerine gerekli ikazı yapacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamasına sert cevap "PKK'yı kanarya sevenler derneği mi zannediyorsun?"

PKK'YI KANARYA SEVENLER DERNEĞİ Mİ ZANNEDİYORSUN?



'YPG bize saldırmaz' diyen Bay Kemal'e soruyorum, hadi YPG terör örgütünün Suriye'de işlediği, insanlık suçlarını duymadın, görmedin. Peki bu örgütün ülkemizdeki eylemlerinden de haberin yok mu? Yahu PKK'yı AB terör örgütü ilan ediyor. Ya sen bu terör örgütünü kanaryalar derneği mi zannediyorsun?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da önemli açıklamalarda bulundu