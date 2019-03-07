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'den '' açıklaması

MHP Lideri sosyal medya üzerinden kritik açıklamalarda bulundu.Bahçeli'nin '' vurgusu dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 7.3.2019 18:42 Güncelleme Tarihi: 7.3.2019 18:55
Devlet Bahçeli'den 'Beka' açıklaması
Devlet Bahçeli: "CHP Genel Başkanı beka sorunu yok diyor. Nasıl bir gaflet ve dalalet, ne büyük bir felaket! PKK/YPG'nin saldırılarına inanmayan, Türkiye'nin güvenliğini hedef alan yakın tehditleri göremeyen bir şahsın Atatürk'ün koltuğunda oturuyor olması başlı başına melanet ve rezalettir."

"S-400 Hava Savunma Sistemleri hususunda ABD'nin dayatması, biteviye süren şantaj ve yaptırım tehditleri milli sabırları zorluyor. Türkiye sömürge ülke değil, ABD'nin uydusu ve uşağı asla değil. Hangi silahı, kimden ve ne zaman alacağımızı ABD'ye mi soracağız?"





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Devlet Bahçeli'den 'Beka' açıklaması
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