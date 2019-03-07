İşte 21. yüzyılın utanç dilekçesi

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CHP'li 138 milletvekili Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP'nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak" diye tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un da bulunduğu 138 CHP'li milletvekili Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Milletvekilleri, 13 Aralık 2018 ve 30624 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 23 sayılı "Türkiye Uzay Ajansı" hakkındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptalini ve yürütmenin durdurulmasını talep etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, buna karşılık twitter hesabından, "Türkiye'nin 20 yıllık hayali olan, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüğümüz Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP'nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak" ifadelerini kullandı.