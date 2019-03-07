Kılıçdaroğlu sözünü tutmadı!

Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı, ittifak ortağı olan İyi Parti ile oluşturduğu ortak meclis üyeleri adayları listesini 19 Şubat'ta seçim kuruluna teslim etmişti. Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilen listelerde parti yöneticilerine yakın isimlerin akrabalarının bulunması CHP'lilerin tepkisini çekmişti. CHP Çankaya örgütü bu kadar fazla akraba ilişkisi içerisinde olan adayın listelere konulmasına tepki gösterirken listelerin kesinleşeceği tarih olan 3 Mart öncesi adayların geri çektirilerek listeden çıkarılmasını istemişti.

LİSTE DEĞİŞMEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da partililerden gelen bu tepkiyi haklı bularak parti yöneticileri ile akrabalık ilişkisi olanları listeden çıkarın talimatı verdi. Ancak 3 Mart itibariyle listeler kesinleşti ve kılıçdaroğlu'nun verdiği talimat yerine getirilmedi. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı kesin listeye göre Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt, CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Oluş Kibar'ın kuzeni Kıvanç Kibar, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım'ın kardeşi Mustafa Yıldırım ile eski Ankara Ticaret Odası Başkanı ve bir dönem CHP'den Ankara Milletvekili olan Sinan Aygün'ün kardeşi Şehnaz Sibel Aygün'ün meclis üyeliği adaylıkları kesinleşti.

PARTİDEN SOĞUYORUZ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği talimatı yerine getirmemesini eleştiren CHP'liler, "Bu tür uygulamalar bağlı olduğumuz partiden bizleri soğutuyor. Bir ilçenin listesinde bu kadar akraba yakınının bulunması olacak bir şey değil. Biz Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla umutlanmıştık ancak YSK'nın kesin olarak açıkladığı listede bir değişiklik olmadığını görünce hayal kırıklığı yaşadık. Verilen sözün ve talimatın tutulmaması parti emekçilerini derinden üzdü" ifadelerini kulllandı.