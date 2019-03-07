‘Kılıçdaroğlu’nun amacı darbecileri korumak’

BUGÜN NELER OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili, "Boğaziçi Köprüsü'nde gencecik bir askerin boğazı kestiler" diyerek darbeye karşı duran halka iftira atması, şehit ailelerini ve gazileri yaraladı. Ağabeyini köprüde şehit veren, kendi de gazi olan Oğuz Ayanoğlu, "O köprüde 34 şehit, yüzlerce gazi var. Bizim için söylediği tek kelime yok. Amacı darbecileri korumak. Bu kirli siyaseti artık bıraksın" dedi. Gazi Safiye Bayat ise, "Hiçbir ispatı olmadan konuşuyor. O gece ben köprüde sabahladım. Askerlerin bize nasıl kurşun yağdırdığını en yakından ben gördüm. Bir kez bize sorsun, sonra yalana sığınsın" diye konuştu.