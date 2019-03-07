“Kimliğimizi medeniyetimizle keşfetmeliyiz”

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Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 3. Uluslararası İz Bırakan Kadınlar Zirvesi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyi Başkanı Esra Albayrak'ın katılımıyla Üsküdar'daki Nevmekan Sahil'de gerçekleştirildi. Zirveye onur konuğu olarak katılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyi Başkanı Esra Albayrak, burada yaptığı konuşmada, İslam dünyasında kadınların örf, ya da bağnazlıktan kaynaklı bazı sorunlar yaşadığını belirterek, sorunlardan birinin de kadının kimliği üzerine oluşturulan baskılar olduğunu söyledi. Albayrak, Batı değerlerinin, yaşam kültürünün gelebileceği en üst mertebe olarak lanse edilmesinin, kadınların kendi toplumlarında, baskı altında olduklarını hissetmesine - hissettirilmesine, bunun da kimlik bunalımına neden olduğunu belirtti. Albayrak, "Batı değerlerinin, yaşam kültürünün gelebileceği en üst mertebe olarak lanse edilmesi ve kadınların kendi toplumlarında, kendi kültürlerinde sürekli olarak baskı altında olduklarını hissetmeleri veya hissettirilmesi kimlik bunalımını maalesef körüklüyor" dedi. AAALBAYRAK: Kendimize gelmenin, kavram kargaşalarıyla baş etmenin ve kimlik bunalımından kurtulmanın tek yolunun medeniyetimiz, yani kim olduğumuzu yeniden keşfetmek olduğunu düşünüyorum.