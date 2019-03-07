Külliye'de 8 Mart'a özel koruyucu aile yemeği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2002'de 510 koruyucu aile yanında 515 çocuğumuz varken, bugün 5 bin 370 koruyucu ailemiz yanında 6 bin 564 çocuğumuz bulunuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, koruyucu aileler, devlet koruması altında büyüyen çocuklar, iş insanları, sanatçılar ve gazetecilere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kış Bahçesi'nde yemek verdi.

Bakan Selçuk, buradaki konuşmasında, insan yetiştirmenin insanı geleceğe hazırlamanın sabır, sorumluluk, sevgi, emek isteyen meşakkatli bir iş olduğunu belirtti. İnsan yetiştirmenin, yürek ve gönül işi olduğunu ifade eden Selçuk, milletin gücünü aileden aldığını söyledi.

Güçlü, sağlıklı aile yapılarına sahip olan toplumların geleceğe umutla baktığını dile getiren Selçuk, ailenin birlik ve beraberliğin, devlet ve millet olma şuurunun en önemli kaynağı olduğunu vurguladı.

Ailenin önemine de değinen Selçuk, Bakanlık olarak aile bütünlüğünü korumak, ailenin sorun çözme kapasitesini artırmak amacıyla sosyal yardım ve hizmet politikalarını aileyi merkeze alarak sürdürdüklerinin altını çizdi.

Ailelerin ekonomik nedenlerinden kaynaklı güçlükler nedeniyle hiçbir çocuğun kuruluş bakımına alınmadığını bildiren Selçuk, "Geleceğimizin göz bebeği olan 122 bin çocuğumuza öz aileleri yanında, yaşadıkları ortamda Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti veriyor, üçer aylık sürelerle de durumlarını takip ediyoruz." diye konuştu.

Selçuk ayrıca, devlet koruması altındaki çocukların değerlere bağlı, toplumsal hayata daha aktif ve güçlü bireyler olarak katılmaları amacıyla bu sene "Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı"nı (ÇODEP) başlattıklarını ifade etti.

Bakan Selçuk, 30 ilde sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan risk altındaki çocukların tespit edilmesi amacıyla 62 Mobil Çocuk Hizmet Biriminin kurulduğunu söyledi. Çocukların dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri risklerin tespit edilmesi ve önleyici çalışmalar yapılması amacıyla "Sosyal Medya Çalışma Grubu"nun kurulduğunu anlatan Selçuk, 0-6 yaş aralığındaki çocuklar için "Uygun İçerikli Kitap Listeleri Oluşturulması Projesi" kapsamında kitapların incelendiğini ve uygun içerikli kitap listesinin Bakanlığın internet sitesinde yayınlandığını anımsattı.

Selçuk, 2012'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde "Koruyucu Aile" temasıyla Ankara'da başlatılan "Gönül Elçileri Projesi"nin çocukların geleceği için bir milat olduğunu vurguladı.

Koruyucu aile için yapılan farkındalık çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Selçuk, koruyucu ailelerin gönüllü olarak çocukların aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu paylaştığını dile getirdi.

Anne ve babaya en çok ihtiyaç duyulan dönemde, öncelikle 0-6 yaş grubunda bulunan çocukların kuruluşlarda tutulmaması bakımlarının aile ortamında sağlanmasını önemsediklerini aktaran Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda, geçtiğimiz yıl yaşadığı ilde uygun koruyucu aile bulunamaması durumunda en yakın ilden başlamak üzere iller arası koruyucu aile çocuk eşleştirmesi uygulamasını da başlattık ve toplam 117 çocuğumuzu koruyucu aile yanına yerleştirdik. İllerde yaptığımız ziyaretlerde koruyucu ailelerin yanına yerleştirdiğimiz çocukların yüzlerinin güldüğünü, hatta kronik hastalığa sahip olan çocuklarımızın iyileştiklerine şahit oluyoruz."

"BİYOLOJİK ANNE OLSAK DA OLAMASAK DA BU ÇOCUKLAR HEPİMİZİN"

Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk sayısında da ülke genelinde önemli bir artış olduğunu ifade eden Selçuk, "10 ilde koruyucu aile yanında kalan çocuk sayımız, kuruluşta kalan çocuk sayımızı geçmiş durumda. 2002'de 510 koruyucu aile yanında 515 çocuğumuz varken, bugün 5 bin 370 koruyucu ailemiz yanında 6 bin 564 çocuğumuz bulunuyor." şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk, son yapılan düzenlemeyle bakım hizmeti ya da aile odaklı hizmetlerden yararlandıktan sonra biyolojik aileleri yanına döndürülen çocukların, sosyal hizmet merkezleri aracılığıyla aile yanında izlenmelerini sağladıklarını bildirdi. Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu çocuklar emanetimiz, bu çocuklar hepimizin. Ben de bir süre önce koruyucu aile hizmetinden yararlanmak için başvurulara niyetlenmiş fakat bu cesareti henüz gösterememişken Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, bütün çocukları bana emanet etti. Biz inanıyoruz ki biyolojik anne olsak da olamasak da bu çocuklar hepimizin. Bizler inanıyoruz ki çocuklardan sevgisini ilgisini esirgeyen toplumlar, geleceğine sahip çıkamaz o yüzden çocuklarımızı bağrına basan koruyucu ailelerimizi, evlat edinen ailelerimizi yürekten kutlamak istiyorum. Sizler, çocuklarımıza kan bağıyla değil can bağıyla bağlandınız."