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Recep, Tayyip ve Erdoğan, Başkan’ı bekliyor

Surıye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Mahmud ve çifti, 'da dünyaya gelen üçüz çocuklarına, Cumhurbaşkanı 'a olan sevgilerinden dolayı "Recep", "Tayyip" ve "Erdoğan" isimlerini verdi. Cumhurbaşkanımızın cuma günü Şanlıurfa'ya geleceğini duyunca mitingi 4 gözle beklemeye başladılar

MEHMET YILDIRIM
MEHMET YILDIRIM Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2019
Recep, Tayyip ve Erdoğan, Başkan’ı bekliyor

Surıye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Mahmud ve Meryem Yasin çifti, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Süleyman Şah Çadır Kenti'nde dünyaya gelen üçüz çocuklarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgilerinden dolayı "Recep", "Tayyip" ve "Erdoğan" isimlerini verdi. Daha sonra Harran Konteynır Kent'e taşınan ailenin üçüzleri, davet edildikleri Ankara'da Tayyip dedeleri ile görüştü. Aile, daha sonra dünyaya gelen kızlarına da Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan'ın ismini koydu. 6 yaşına giren ve okula başlayan üçüzlerin babası Mahmud Yasin, "Üçüzler, dedelerini televizyonda görünce, 'Cumhur dede çıktı' diye bağırarak Rabia işareti yapıyor. Cumhurbaşkanımızın cuma günü Şanlıurfa'ya geleceğini duyunca da çok sevindiler. Şimdi mitingi 4 gözle bekliyorlar. Çok özlemişler" dedi. Anne Meryem Yasin de, kızı Emine ile birlikte adını aldığı Emine Erdoğan'la görüşmek istediğini söyledi.

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Recep, Tayyip ve Erdoğan, Başkan’ı bekliyor
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