Aile katliamı

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İstanbul'da iki kardeşini öldürmekten 14.5 yıl hapis cezası alan ve 1.5 yıl önce çıkan Şinasi Gürkan (54) katliam yaptı. İki oğlunu, kardeşini ve yeğenini katledip, bacanağını ağır yaralayan zanlı, operasyonla yakalandı. Öldürmeyi planladığı 2 kişi ise polise sığınarak kurtuldu. 3 ilçede 1 saat 45 dakikada 4 kişiyi hayattan koparan katil zanlısı cinayetleri miras husumeti nedeniyle işlediğini öne sürdü. Bir başka iddiaya göre ise cezaevindeyken boşandığı eşinin öldürülmesi nedeniyle kadına sahip çıkmadıkları gerekçesiyle aile bireylerini öldürdü.54 yaşındaki Şinasi Gürkan, 2004'te iki kardeşini öldürdü, 14.5 yıl hapis cezası aldı. 6 ay önce tahliye olunca Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'ndeki eve yerleşti. Evden önceki akşam 21.30 sıralarında silah sesleri yükseldi. Baba, oğulları Göksal (21) ile Gökmen'i (16) katletti. Ardından Avcılar Bereket Sokak'taki pusuya yatıp kardeşi mühendis Gürkan'ı (45) saat 22.05'te otomobilde öldürdü. Durmak bilmeyen Şinasi Gürkan, saat 23.15 sıralarında ise eski bacanağı Alihan Tiz (55) ve oğlu Erdal Tiz'i (33) Başakşehir Öndeniz Sokak'ta kurşun yağmuruna tuttu. Bacanağı ağır yaralanırken, yeğeni ise yaşamını yitirdi. Polis, zanlının Başakşehir'den taksiyle uzaklaştığı ve Şişli Güldoğan Sokak'ta günlük daire kiraladığı bilgisine ulaştı. 03.15'te eve düzenlenen operasyonda Şinasi Gürkan kıskıvrak yakalandı. Polise, "Cezaevinden çıkmadan 20 gün önce boşandığım eşim öldürüldü. Eşime sahip çıkmadılar. Hepsini cezalandırdım. Yakalanmasaydım, kalanları da cenaze namazında öldürecektim" dediği öne sürüldü. Emniyetteki ilk ifadesinde ise, "15 yıl önce kardeşlerimin öldürülmesinden beni sorumlu tuttular. O dönem miras husumetimiz vardı" dediği iddia edildi. Polis, Şinasi Gürkan'ın yanı sıra kardeşi Olcay Gürkan, taksici A.T., evi kiralayan M.E. ve R.E.'yi gözaltına aldı. 5 kişi sorguya alındı. Zanlının, hedef aldığı kişileri öldürmeden önce telefonla arayıp, "Oraya geliyorum, bir yere ayrılmayın" dediği ortaya çıktı.