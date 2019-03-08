Albayrak: Bayraktar’ın projeleri baş döndürücü

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, seçim çalışmaları kapsamında Sarıyer'i ziyaret etti. Cuma namazının ardından esnafla ve Sarıyerlilerle bir araya gelen Albayrak, vatandaşlarla konuştu sorunlarını dinledi. Albayrak, Cumhur İttifakı AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar'ın projelerini baş döndürücü bulduğunu belirterek, "Salih Başkan öncülüğünde Sarıyer'in ruhuna hitap edecek bir belediyecilik anlayışının tekrar gelmesi için çalışıyoruz" dedi.Sarıyer ziyaretine AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'nda partililerle buluşarak başlayan Albayrak, burada 31 Mart seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Albayrak, 31 Mart'a çok kritik bir dönemde gidildiğini ve "Beka seçimi mi, değil mi?" tartışmasının yaşandığını belirterek "Hizmet mi beka mı? Her ikisi de. Niye hizmet mi? Hizmet siyasetinin, hizmet belediyeciliğinin sembolü AK Partidir. İl, ilçe belediyelerimizin tamamını ve AK Parti belediyeciliğini bir kenara koyalım. AK Partili belediyelerimizden performansı en düşük olanı bile rakiplerinin hepsine fersah fersah fark atar." dedi.Salih Bayraktar'ın kamuoyuna açıkladığı projelere de değinen Albayrak, "Başkanımız yukarıda projelerini anlattı. İnsan şöyle bir baksa başı döner. Sarıyerlilere bunu anlatmamız lazım. Hizmet siyasetini, söylem, eylem birliğiyle sözünü yerine getirebilecek bir belediyecilik anlayışıyla ortaya koyuyoruz. Bunu anlatmamız lazım" dedi. Albayrak, mevcut belediye yönetimini de eleştirerek "10 senedir ne yaptılar bunlar. Sarıyer'de bir tane dikili ağaç var mı?" diye sordu ve "Bir yerde 37 vaat söylemiş, videosunu gönderdiler. 35'ini yapmamış. 2 tanesine baktım en ucuzları yerine getirmiş. 35'i yok ortada. Ainesi iştir kişinin, lafa bakılmaz." ifadesini kullandı.Yerel seçim çalışmaları konusunda partililere de değinen Albayrak, "Bu takım meselesi değil ki, bir onu deneyeyim, bir bunu. Hayatı etkileyen bir karar. Seçim çalışmalarını önce akılla, sonrada vicdanla elini yüreğine götüren herkesin 31 Mart'ta bunu hissederek oyunu atacağı bir iklime kavuşturmalıyız. Bunu görmeniz lazım, göstermeniz lazım." dedi.Beka tartışmalarına da değinen Albayrak, beka meselesini de şöyle anlattı: "Belediyecilik aynı zamanda bir beka mı değil mi? Çok net söylüyorum. 15 Temmuz gecesi biz bunu gördük. Öyle mi? 15 Temmuz'da hangi belediyeler o kışlaların, tankların önüne iş makinelerini serdi, milletin, sivil halkın önünde cansiperane sokağa indi. Hangileri televizyon karşısında zapping yaparak, maç seyreder gibi izlediler. Öyle mi? Demek ki belediyecilik bu açıdan bir beka meselesi. Gelecekteki evlatlarının, geleceğini düşünen her ebeveyn, anne, baba, bu resmi görmesi lazım."AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar da konuşmasına 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlayarak başladı. Bayraktar, "Hepimizin hayali huzur ve gelecek endişesi olmayan, bütün sorunları çözülmüş Sarıyer değil mi? İşte bu ortak gayede burada toplanmış bulunmaktayız. İnşallah 31 Mart günüde bu gayretimiz, bu çabamız bu emeğimiz gerçekten netice alacaktır. Sarıyer'imizi AK Parti yerel yönetim anlayışıyla buluşturarak, Sarıyer'i özlediği günlere getireceğiz" şeklinde konuştu.Albayrak'ın Sarıyer ziyaretine 95 yaşındaki Hasan Öztürk isimli bir Sarıyerlinin duası damga vurdu. Öztürk, Erdoğan'ı ve Albayrak'ı rüyasında gördüğünü belirterek dua etti. Albayrak, daha sonra Öztürk'ün elini öptü.