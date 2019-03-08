Bakan Akar'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Yeni tek tip askerlik sistemi nasıl olacak?

Uzun süredir kamuoyunun beklentisinde olan yeni askerlik sistemi hakkında son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda 'yeni askerlik sistemi nasıl olacak?' sorusuna cevap vererek tek tip olarak da anılan sürecin detaylarını görsellerle paylaştı. Geçtiğimiz haftalarda Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar gündemi hareketlendirmiş ve 'Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?' sorusu cevabı en çok merak edilenler arsaında öne çıkmıştı. Canlı yayında yeni sistemi açıklayan Bakan Akar, bedelli askerlik sürecinden yedek astsubay ve asteğmenler meselesine de değindi.

2019 YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK? BEDELLİ ASKERLİK...

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