Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Bakan Akar'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Yeni tek tip askerlik sistemi nasıl olacak?

Bakan Akar'dan son dakika açıklaması! Yeni tek tip nasıl olacak?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan canlı yayında son dakika açıklaması geldi. Milyonlarca vatandaşın büyük bir ilgiyle takip ettiği hakkında Bakan Hulusi Akar; AA Editör Masası programında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Hem bedelli askerlik hem de yeni hakkında son dakika haberleri; canlı yayında açıklanan yenilikler haberimizde, Yeni askerlik sistemi Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak. Bedelli askerlik için ihtiyaçtan fazla talep olursa kura çekilecek. İşte tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 8.3.2019 12:42 Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 12:42
Bakan Akar'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Yeni tek tip askerlik sistemi nasıl olacak?

Uzun süredir kamuoyunun beklentisinde olan hakkında son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda 'yeni nasıl olacak?' sorusuna cevap vererek tek tip olarak da anılan sürecin detaylarını görsellerle paylaştı. Geçtiğimiz haftalarda Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar gündemi hareketlendirmiş ve 'Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?' sorusu cevabı en çok merak edilenler arsaında öne çıkmıştı. Canlı yayında yeni sistemi açıklayan Bakan Akar, sürecinden yedek astsubay ve asteğmenler meselesine de değindi.

2019 YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK? BEDELLİ ASKERLİK...

Konuya dair yapılan son dakika açıklamaları ve gelişmeleri haberimizin detaylarından bulabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Akar'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Yeni tek tip askerlik sistemi nasıl olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN