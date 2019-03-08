Başkan Erdoğan'dan Şanlıurfa'da önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Urfa, Şanlıurfa, ilmin, irfanın, medeniyetin şehri İstanbul. Gönlü hep güzelden yana olan Urfa. Seni muhabbetle selamlıyorum Urfa. Tüm ilçelerini selamlıyorum Urfa. Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Şanlıurfa'nın tüm kadınlarını selamlıyorum.

Urfa'yı ne kadar anlatsak, ne kadar yüceltsek azdır. Bugün bakıyorum karşımda ucsuz bucaksız bir kalabalık. Bugüne kadar hep bizim yanımızda yer aldnız. İnşallah 31 Mart seçimlerinde bu kader arkadaşlığımızı daha ileri taşıyacağız. Şehrimizi her anlamda 2023 hedeflerimize hazır hale getireceğiz. Karşımızda kimin kiminle yürüdüğünü de en iyi siz biliyorsunuz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile beraber ile beraber Şanlıurfalı vatandaşları böyle selamladı!

BU SIRADAN BİR OLAY DEĞİL...

Urfa, 31 Mart'ta milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? 31 Mart'ta memleket işi gönüş işi diyor muyuz? İşte kardeşlerim biz Urfa'yı sadece büyük bir aşkla sevmekle kalmadık. 17 yılda Şanlıurfa'ya 45 katrilyon liralık yatırım yaptık. Bu sıradan bir olay değil. Eğitimde 11770 adet yeni derslik yaptık. Harran Üniversitesini yeni fakülterle büyüterek 25 bin öğrencisi olan bir eğitim kurumu haline getirdik.

MÜJDEYİ VERDİ: İNŞAATI DEVAM EDİYOR! YAKINDA AÇILACAK

Şehrimizi 30.000 kapasiteli bir stadyum kazandırdık. Sağlıkta toplam 1775 yataklı 89 adet tesisi Urfamıza kazandırdık. 1700 yataklı şehir hastanemizin inşaatı da devam ediyor. İmar Barışı ile 160.000 vatandaşımızın sorununu çözdük. Ulaşımda 29 km'den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 577 km'ye çıkardık. Şanlıurfa'yı inşası hale devam eden hızlı tren projesi ile tüm Türkiye'ye bağlıyoruz.

"BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DESTEKLEDİĞİ PARTİNİN BAŞINDAKİ ZAT MARDİN'DE HIZLI TRENİN NE İŞİ VAR DEDİ"

Dün ne oldu biliyor musunuz? Mardin'e hızlı tren müjdesi verdim. Dün benim ardından bölücü terör örgütünün partisinin başındaki zat Mardin'de hızlı trenin ne işi var dedi. Biliyorum oraya hızlı tren gelince bunlar o trenden istifade edecekler. Yıllar yılı CHP, yapılan herşeyin karşısına dikilmedi mi? Köprülere, tünellere, Marmaray'a her şeye karşı çıktılar. Şimdi İstanbul'u İzmir'e bağlıyoruz, ona da karşı çıkıyorlar. Ne oldu Şanlıurfa'nın duble yollarından memnun musunuz?

5 YENİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DAHA KURUYORUZ

Kardeşlerim GAP'ın en önemli ayağı Şanlıurfa'dır. Şimdi yeni sulama kanalları yapıyoruz. Suruç Tüneli'ni sizlerle beraber hizmete açtık mı? Şanlıurfalı çiftçilerimize son 17 yılda yaklaşık 10 katrilyon destek verdik. Tarımsal sulamada yaptığımız yüzde 12'lik indirimi devam ettiriyoruz. Şanlurfa'da 5 yeni Organize Sanayi Bölgesi daha kuruyoruz. Şehrimize bir Teknopark ve ARGE merkezi kurduk. Yaklaşık 54 bin kişilik ek istihdam sağladık. Birçok ilçemize doğalgazı getirdik.

Şanlurfa, 31 Mart'ta tercihimizi istikrardan yana kullanıyor muyuz? Allah birliğimizi, beraberliğimizi devam ettirsin.

Cumhurbaşkanı "Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez"

BU TRENDEN İNEN BİR DAHA BİNEMEZ



Ülkemiz için gece gündüz çalışıyoruz. Bazı tezgahlara, oyunlara sakın gelmeyiniz. Neymiş beyefendi aday olmamış... Ne dava var ne bir şey... Menfaat nerede ise oraya gidiyorlar. Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler. Bu davada bu treni terk edeni bu can bu tende oldukça bir daha bu trene kabul etmeyiz. Kimle yola çıktıysak ihanet etmezse onla yola devam ederiz.

TÜRKİYE'Yİ BÖLMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEK

Şanlıurfa'dan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer var mı? Bu beyefendi Kürdistan özlemiyle yatıp kalkıyorsa Irak'ın Kuzeyinde Kürdistan var. Buyursun oraya gitsin. Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Cudi'de Gabar'da inlerine girdik. Hatta Kandil'de inlerine girdik. Benim milletimin huzurunu kim kaçırıyorsa biz onların kapısını çalarız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da vatandaşlar hitap etti