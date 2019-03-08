BUGÜN NELER OLDU

MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin beka sorununa karşı çıkmasına ve bölücü terör örgütüne destek veren açıklamalarına sert tepki gösterdi. Twitter'dan paylaşımlarda bulunan Bahçeli, şunları kaydetti: "CHP Genel Başkanı 'Beka sorunu yok' diyor. Nasıl bir gaflet ve dalalet, ne büyük bir felaket. PKK/YPG'nin saldırılarına inanmayan, Türkiye'nin güvenliğini hedef alan tehditleri göremeyen bir şahsın Atatürk'ün koltuğunda oturuyor olması başlı başına melanet ve rezalettir. Bekayı kabullenmeyen belaya kucak açar. Geldiğimiz bu aşamada zillet, beka sorununa dönüşmüştür." Bahçeli, Türkiye'nin S400 alımına karşı çıkan Washington'a da "Hangi silahı alacağımızı ABD'ye mi soracağız?" diye tepki gösterdi.