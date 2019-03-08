CHP’li belediye vatandaşı ağlattı

50. Yıl Mahallesi'nde yaklaşık 60 yıldır ikamet ettikleri gecekondulardan CHP'li Çankaya Belediyesi'nin gönderdiği tebligatla 15 gün içerisinde çıkması istediği aileler mağdur oldu. Afet bölgesinde olduğu gerekçesiyle evleri yıkılacak olan vatandaşlar Çankaya Belediyesi'nde kendileriyle kimsenin ilgilenmediğini ve kendilerine gidecek bir yer gösterilmediğini dile getirdi. Çaresizce bekleyen aileler, kendilerine uzanacak bir yardım elini bekliyor. Gidecek yerleri olmadığını söyleyen aileler, "Bu soğukta nereye gideriz?" dedi.

ÇANKAYA BURAYA BAKMIYOR

Mahalle sakinlerinden Bahattin Küçükyılmaz, "Çankaya Belediyesi arsası afet bölgesinde olana da olmayana da yıkım kararı göndermiş. 15 gün içerisinde evler yıkılmazsa biz yıkacağız diyorlar. Biz yıkarsak yüzde 20 yıkım bedeli alırız diyorlar. Bize ev nereden verecekler? Biz belediyede muhatap bulamıyoruz. Gideceğimiz yerde belli değil. Biz yaklaşık 60 senedir buradayız. Bu kadar yıldır elektriğimizi, suyumuzu ödüyoruz. Buradaki birçok insanın maddi durumu iyi değil. Hiçbir yere gidemez" ifadelerini kullanırken Beşler Altun ise, "Senelerdir Çankaya Belediyesi buraya bakmıyor. Yıktıkları yerlerde bomboş duruyor. Bu havada nereye gideceğiz" dedi.

SÜREKLİ AĞLIYORUM

Evi yıkılacağı için üzgün olduğunu ve sürekli ağladığını belirten Bahar Gül, "Benim gidecek yerim ve imkânım yok. Günlerdir ağlaya ağlaya bir hal oldum. Belediye bana bir yer göstersin. Yıllardır buradayım. Yardım eli bekliyorum. Sürekli üzülüyorum, ağlıyorum. Başımı sokacak bir ev istiyorum" ifadelerini kullandı. "Kış günü buradaki vatandaşlara 15 gün içerisinde çıkın demek çok ayıp" diyerek yaşananlara tepki gösteren Yaşar Aytekin, "Bize yer göstermiyorlar, buradaki insanlar nasıl kiraya gidecek. Yapılacak iş değil, Yetkili makamlar buna bir çare bulsun. Bu insanlığa sığacak iş değil" derken Fatma Evci de "Ben burada 60 senedir oturuyorum. Bizim mahallemiz çok güzeldi. Ama bugünlere geldik. Çankaya burayla ilgilenmiyor. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz" görüşünü belirtti.