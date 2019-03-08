Çocuklarımıza gönlümüzü açalım

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında koruyucu aileler, devlet koruması altında büyüyen çocuklar, iş adamları ve gazetecilere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kış Bahçesi'nde yemek verdi. Yemeğe sanatçılar Hülya Koçyiğit, Burak Kut, Mustafa Sandal, Tolgahan Sayışman, Turgay Tanülkü, Bengü, Nil Karaibrahimgil, Burcu Altın, Şükriye Tutkun, Demir Saygı, Leya Kırşan'ın da aralarında olduğu çok sayıda sanaçı da katıldı.Programda konuşan Erdoğan, "Koruyucu Aile" olmaya çağırarak, "Dünyanın 7 büyük harikası var. Bunlar tüm zamanların en iyi eserleri. Ben, 8. harikanın bir insana dönüp baktığında tebessüm edeceği bir çocukluk inşa etmek olduğunu düşünüyorum. Bundan daha iyi bir eser olabileceğine de inanmıyorum. Sizleri de bu eserin sanatçıları olmaya davet ediyorum" dedi.