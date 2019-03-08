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'ndan 'nın skandal kararına sert yanıt

Sözcüsü Hami Aksoy, mahkemesinin terör örgütü kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 8.3.2019 21:04 Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 21:09
Dışişleri Bakanlığı'ndan Belçika'nın skandal PKK kararına sert yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Belçika İddianame Odası'nın 'Ariadna Davasına' ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklama;

Belçika İddianame Odası'nın bugün (8 Mart) açıkladığı ve Belçika Federal Savcılığı tarafından PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı yargı sürecinin başlatılmasını önleyen karar kabul edilemez.

Belçika Federal Savcılığı'nın PKK'nın terör örgütü niteliği konusunda sunduğu tüm kanıtlara rağmen alınan bu karar, mevcut haliyle, terör örgütlerine çok tehlikeli bir istismar alanı açmaktadır.

Bu karara karşı Belçika Yüksek Mahkemesi'ne gitme imkanı bulunmaktadır. Türkiye hukuk mücadelesini kararlılıkla takip edecektir.

Müttefikimiz Belçika'nın terörle mücadele sorumluluğu çerçevesinde hareket etmesini ve PKK terör örgütüne karşı gereken adımları atmasını bekliyoruz.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Belçika'nın skandal PKK kararına sert yanıt
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