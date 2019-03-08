Emine Erdoğan'dan Borsa İstanbul'da önemli açıklamalar

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Tarihimizi medeniyetimizi doğru tahlil edersek kadının her zaman hayatın merkezinde olduğunu görürüz. Bizler de bu geleneğin izinden giderek bugün var olabileceğimiz alanları inşa etme gayretindeyiz. Genç kızlarımıza yol açın. Onları gelecek hedefleri için cesaretlendirin.





Emine Erdoğan'dan Dünya Kadınlar Günü'nde önemli açıklamalar

"KADINLARIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜ MUAZZAM"

Yakın zamanlara kadar kadınların ev dışında özellikle iş ve siyaset dünyasında yer alabilmesi maskülen bir tavrı gerektiriyor. Başarının gücün ve iktidarın hep erkeksi kodlara sahip olduğu düşünülürdü. Kadınların muazzam bir dönüştürücü gücü var. Bu güç ortaya çıktıkça etrafımızdaki her şeyin başkalaştığını görüyoruz.

Üniversite çağındaki genç kızlarımız mühendislik ve bilişimle ilgili bölümlere ne kadar yönlendirilirse gelecekte o kadar var olabilirler. Kadın dayanışmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Kadınlar beraber güçlü takımlar oluşturdukça buradan güzel bir sinerji doğacaktır. Güneş dünyanın devamlılığı için neyse kadın da dünya için odur.