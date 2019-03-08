Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Ankara'da FETÖ operasyonu! 12 şüpheli hakkında flaş karar

'da operasyonu! 12 şüpheli hakkında flaş karar

Cumhuriyet Başsavcılığı, 'nün emniyet istihbarattaki mahrem mühendis yapılanması soruşturmasında 12 şüpheli hakında gözaltı kararı verdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 09:54
Ankara'da FETÖ operasyonu! 12 şüpheli hakkında flaş karar

Ankara'da FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması ile ilgili yürütülen soruşturmada, örgütün Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı sivil mahrem mühendis yapılanması içerisinde bulunan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması ile ilgili soruşturmada, örgütün Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı sivil mahrem mühendis yapılanması içerisinde bulunan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada Ankara, İstanbul, Manisa, Muğla ve Sakarya'da gözaltı kararı verilen şüphelilerden 5'inin gözaltına alındığı kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da FETÖ operasyonu! 12 şüpheli hakkında flaş karar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN