Her şey ortada bir kahramanı şehit ettiniz

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Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmeye çalışan cuntacı general Semih Terzi'yi öldürdükten sonra 18 sanık tarafından şehit edilen kahraman Astsubay Ömer Halisdemir davasını 19 Nisan 2018'de karara bağlamıştı. Kararda aralarında darbeci eski binbaşı Fatih Şahin ile eski üsteğmen Mihrali Atmaca'nın da bulunduğu 18 sanıktan 5'inin iki kez, 13'ü ise birer kez "ağırlaştırılmış müebbet" ve "müebbet" hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanık avukatlarının Ankara Bölge Adliyesi'ne yaptığı "itiraz" üzerine dosya 21. Ceza Dairesi'nce incelenerek 25 sayfalık gerekçeli bir karar hazırlandı. Kararda, FETÖ'nün Anayasal düzene karşı ülke genelinde icra ettiği darbe teşebbüs faaliyetleri kapsamında hazırlanan sözde atama listesinde Semih Terzi'nin Özel Kuvvetler Komutanlığı'na atandığına dikkat çekildi. Kararda, Terzi'nin beraberindeki 18 sanıkla birlikte o gece Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek için geldikleri sırada Halisdemir'in, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'dan, "20 yıllık birlikteliğimize dayanarak sana tarihi bir görev veriyorum, Semih Terzi darbeci bir haindir, vatan ve millet adına Semih Terzi'yi öldür" şeklinde talimat aldığı belirtildi.Talimat üzerine Halisdemir'in, anayasal düzene yönelik saldırıyı defedecek hukuka uygun olan bu emri yerine getirmek amacıyla hareket ettiği belirtilen kararda, "Nöbetçi astsubayı olarak Özel Kuvvetler'de bulunan P. Asb. Kd. Bçvş. Şehit Ömer Halisdemir'in darbeci Terzi'yi 3 el ateş ederek vurduğu" ifade edildi. Halisdemir'in çalılıkların arasına koştuğu sırada sanıklar tarafından şehit edildiği belirtildi.Kararda,ilk dereceli mahkemenin verdiği hükmün usul ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı vurgulandı. Yargılama aşamasında eksiklik olmadığına ve ispat bakımından değerlendirmenin yerindeliğine işaret edilen kararda, delillerin hukuken geçerli olduğuna dikkat çekildi. Sanık ve avukatlarının istinaf başvurularının esastan reddinin kararlaştırıldığı kaydedilen kararda, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin mahkûmiyet kararlarının yerinde olduğunun altı çizildi.