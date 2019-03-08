Son Dakika: Milli Savunma Bakanı'ndan flaş yeni askerlik sistemi açıklaması

İşte Akar'ın açıklamalarından satır başları:

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Modern, öngörülebilir, TSK'nın ihtiyacını, gençlerin eğitim ihtiyacını karşılayacak noktaya geldiğini söyleyebilirim. Hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar bir ay temel eğitim yapacak. Bunun sonunda bedelliye ayrılanların askerlikle ilişkisi kesilecek. Yeni askerlik sistemi dağılımı bedelli askerlik, yükümlü erbaş ve erler, yedek astsubaylık, yedek subaylık ve dövizli askerlik şeklinde olacak"

ZORUNLU ASKERLİK 6 AY'A İNECEK!

Lise mezunu gencimiz bir ay temel askerlik yapacak. İhtiyaçtan fazla bedelli talebi olursa kura çekilecek. Bir aylık eğitimin sonunda bedelliye ayrılacaklar ve askerlikle ilişlileri kesilecek. Lise mezunu gençlerimiz 6. aya kadar askerlik yapacaklar bu süre zarfında aharçlık alacaklar. Eğer talep ederlerse ve sınavları geçerlerse bir altı aylık daha askerlik yapacak ve bu maaşlı olacak. Eğer bir yılın sonunda başarılı olurlarsa profesyonel askerliğe devam edebilecek.

İşte yeni askerlik sisteminin tüm detayları... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sistemini canlı yayında açıkladı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sistemini canlı yayında açıkladı! Meslek Yüksek Okulu mezunlarımız iki ay temek askerlik eğitimi alacak bu sürede harçlık olacak. Yedek astsubaylığa geldiğimizde meslek yüksekokulu mezunlarımız yedek astsubay olacaklar. 'Mesleğinden kopma, elektrik, torna, otomobil, kimya, sağlık ne varsa o mesleğinize devam edin, bunun bir karşılığı var' diyoruz. Burada kendilerini yedek astsubay olarak istihdam ediyoruz. Sonra kıtalara gittiğinde 10 ay maaş alacak. Ardından isterse ve durum ve şartları sağlarsa askerde devam edebilecekler.

Lisans ve lisansüstü eğitim yapan gençlerimiz yedek subay olacaklar. 2 ay temel ve sınıf eğitimi alacaklar, 10 ay kıtalarda maaşlı olarak görev yapacaklar ve daha sonra terhis olacaklar. Ama isterlerse subaylığa geçecekler, istek ve ihtiyaç durumuna göre.

Diyelim ki lisans ve lisans üstü kadrolar doldu, isterse bu arkadaşlarımız yedek astsubay olabilecekler. Bu lisans ve lisans üzeri, meslek yüksek okulu bitiren arkadaşlarımız isterlerse 6 ay erlik yapabilecekler.

İsteyenlere ise askerliği tanıyarak ve isteyerek biz subay astsubay kitlesinin oluşmasını sağlayacak. Bugün detayları Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesine koyacağız. Bu yaptığımız bir çalışma, bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Maaş ve harçlık için rakamlar subay maaşlarıyla tamamen orantılı olacak.

İDLİB'TE YAŞANANLAR

Bugün İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde Rusya'nın, silahtan arındırılmış bölgede de TSK'nın devriyesi başlayacak.

Dikkatli olmamız gereken bir husus var. Çok ciddi provokasyonlar var. Rejim saldırgan bir şekilde sivil insanlara acımasız şekilde bombardıman faaliyetini sürdürmektedir.

Bombardıman sürerse ve bir göç başlarsa sadece Türkiye değil Avrupa değil bunu Amerika'ya kadar ulaşacağını düşünüyoruz.

Bazı tahditler vardı İdlib ve Afrin hava sahalarının kullanılmasıyla ilgili, bugün itibarıyla bu da kalkmış bulunuyor.

İDLİB'DE RUSYA İLE ORTAK DEVRİYE

Ateşkesin devamı, istikrarın sağlanması açısından bunu önemli bir adım olarak görüyoruz.

İdlib'de Rusya ile ortak devriye) Ateşkesin devamı, istikrarın sağlanması açısından bunu önemli bir adım olarak görüyoruz."

"Saldırılar devam eder, göç başlarsa 3,5 milyon nüfusun göçünün sadece Türkiye'ye, Avrupa'ya değil Amerika'ya ulaşabileceğini değerlendiriyoruz"

"Bazı tahditler vardı İdlib ve Afrin hava sahalarının kullanılmasıyla ilgili, bugün itibarıyla bu da kalkmış bulunuyor. Bizim rejimle herhangi bir temasımız söz konusu değil. Görüşmemiz tamamen Ruslarla ve gerektiği zamanlarda İran'la.(Suriye) Rejimden en büyük şikayetimiz ateşkesin bozulması. Ateşkese uymalarını bekliyoruz. Ruslardan rejimi durdurmalarını istiyoruz."

"Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları sonucu bölgenin teröristlerden temizlenmesiyle 314 bin 590 kişi evlerine dönmüş durumda."

"DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele eden, en radikallerini etkisiz hale getiren tek devlet Türkiye Cumhuriyeti devleti."

SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE PLANI

"Kürt kardeşlerimiz ile hiçbir problemimiz yok! YPG, PKK, DEAŞ, FETÖ, El Kaide gibi teröristlere karşıyız. Başta Kürt kardeşlerimiz, hiçbir etnik grupla problemimiz söz konusu değil..."

GÜVENLİ BÖLGE

Orada kim olacak? Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları olacak. Burası kesin...

Sınırlarımıza bu kadar yakın bir bölgede bir PKK, bir YPG terörist grubunun yaşamasını kendi ülkemiz ve halkımız için bir tehdit, tehlike olarak görüyoruz. Buna da müsaade etmeyeceğimizi muhataplarımıza defaatle söyledik, söylemeye devam ediyoruz.

TEK HEDEFİMİZ TERÖRİSTLER

Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimiz yok. TSK'nın hedefinde Kürtler diye bir şey söz konusu değil. Tamamen yalan. Tek hedefimiz teröristler...

Güvenlik hiçbir şekilde müteahhite verilemez. Dolayısıyla bizim ülkemizin güvenliği söz konusu olduğu zaman elimizden gelen neyse, yapmamız gereken neyse bunları yapmak zorundayız.

YERİ VE ZAMANI GELDİĞİNDE TSK GEREKENİ YAPACAK

Yeri ve zamanı geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde ülkesinin, milletinin güvenliği için yapılması gerekeni yapacak.

Başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşularımızın politik bütünlüğüne, siyasi bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne son derece saygılıyız. Bizim derdimiz kendi ülkemizin, milletimizin, halkımızın güvenliği...

TERÖR OPERASYONLARI

Ülkemizin jeopolitik konumundan doları terör eksik olmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla milletimizi terör belasından kurtaracağız. TSK artan bir şiddetle mücadelesini sürdürüyor. Türkiye, Irak ile Suriye'nin kuzeyinde toplam 17 bin terörist var. 750'si yurt içinde, 3 bini Irak'ın kuzeyinde, 13 bini Suriye'nin kuzeyinde.

Sincar, Mahmur ve Karaçak var teröristler burada kamp kuruyorlar. Irak bunlara tedbir alamadığı için biz almak zorundayız. BM anlaşmasının 51. maddesi bize bu tedbiri alma hakkı veriyor. 1984'ten beri kayıtlara göre 66 bin 568 terörist etkisiz hale getirildi.

İşte yeni askerlik sisteminde son durum!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarının ardından yeni askerlik sistemine ait detaylar ortaya çıktı. Yeni askerlik sistemi ne zaman çıkacak yeni askerlik sistemi nasıl olacak işte bütün detayları Ahaber ankara haber koordinatörü Fatih Atik anlattı.

Zorunlu askerlik hizmeti süresi 12 aydan 6 aya inecek. Lise mezunu olanlar ya da dagha az bir eğitime sahip olanlar bir aylık temel eğitimi aldıktan sonra 5 ay kıtada görev yapacak bunun sonunda erlere 'Kalmak ister misiniz?' diye sorulacak. Sınavlardan geçen erler kriterleri sağladıkları takdirde astsubaylığa geçebilecek. Astsubaylar belirli şartlardan sonra subay olabilecek.

BEDELLİ ASKERLİK SİSTEMİ

Düzenleme yasalaşırsa bedelli askerlik sürekli hale gelecek. Bedeli dönemin şartlarına göre şekillenecek.

BEDELLİ ASKERLİĞİN ÜCRETİ BELLİ OLDU!

Bedelli askerliğin ücreti 31 bin 343 lira oldu. Ücret 6 ayda bir artacak!