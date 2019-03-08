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'da terör operasyonu

'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den yasa dışı yollarla 'ye geçen terör örgütü üyesi 3 zanlı yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2019 14:33 Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 14:36
Şanlıurfa'da terör operasyonu

DEAŞ üyesi 3 teröristin yasa dışı yollarla yurda gireceği yönünde istihbarat alan güvenlik güçleri, sınır hattındaki önlemlerini artırdı.

Güvenlik güçleri, ilçe kırsalında Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu A.Ş. (24) ve M.A. (32) ile Suriye uyruklu H.A'yı (28) gözaltına aldı.

Zanlıların üzerinde çok sayıda örgütsel doküman, cep telefonlarında da örgüt içerisinde çekilmiş fotoğraflar ele geçirildi.

Şüphelilerden A.Ş'nin geçmişte Dubai'de polis olduğu ve Suriye'de canlı bomba eğitimi aldığı, diğer şüphelilerin de örgüt içerisinde üst düzey görevlerde bulundukları belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Akçakale Devlet Hastanesine getirilen zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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Şanlıurfa'da terör operasyonu
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