Yerdeki yaralıya kurşun yağdırdı, mahkemede inkarı seçti

- 15 Temmuz'da 3 kişinin şehit edildiği, 49 vatandaşın yaralandığı FSM Ko¨pru¨su¨'nu¨n, Anadolu'dan Avrupa'ya gec¸is¸ istikametini kapatmak ve ko¨pru¨yu¨ kontrol altına almakla go¨revlendirilen, köprüdeki darbecilere "ateş et" emri veren FETÖ üyesi eski yarbay Adnan Uygun, hedef gözeterek ateş açtığı tanık, müşteki beyanları ve sanık savunmalarıyla tescillenmesine rağmen inkar yolunu seçti - Tankın üzerine çıkan vatandaşlardan Hasan Kaya'ya ateş eden ve yere düştükten sonra da yanına giderek birkaç el daha ateş ederek onu şehit eden Uygun, hedef gözetmediğini söylese de sanık ve tanık beyanları, darbeci yarbayın yalan söylediğini ortaya koydu - Köprüyü kapatma talimatını veren darbeci albay Muammer Aygar'la darbe gecesi 23 kez telefonla görüşerek köprüdeki durumu aktardığı belirlenen Uygun'un her aramasının ardından Aygar'ın, "Yurtta Sulh" isimli WhatsApp grubuna, FSM Köprüsü ile ilgili "İkinci köprü polis noktasına girildi. Sorun go¨zu¨kmu¨yor", "İkinci köprüde arkadaşlar zorda, helikopter lazım" gibi çok sayıda mesaj attığı ortaya çıktı - Mahkemedeki savunmasında, "terör saldırısı" nedeniyle birliğinden çıktığını savunan darbeci Uygun'un, darbe girişimi sırasında köprüdeki görevlilerle vatandaşlara "Sıkıyo¨netim ilan edilmis¸tir" dediği belirlendi

İSTANBUL (AA) - MUSTAFA HATİPOĞLU/ENES CAN - 15 Temmuz'da 3 kişinin şehit edildiği, 49 vatandaşın yaralandığı Fatih Sultan Mehmet Ko¨pru¨su¨'nu¨n (FSM), Anadolu'dan Avrupa'ya gec¸is¸ istikametini kapatmak ve ko¨pru¨yu¨ kontrol altına almakla go¨revlendirilmesinin yanı sıra köprüdeki darbecilere "ateş et" emri veren FETÖ'cü eski yarbay Adnan Uygun, hedef gözeterek ateş açtığının tanık, müşteki beyanları ve sanık savunmalarıyla tescillenmesine rağmen dava sürecinde inkar yolunu seçti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında aktif rol alarak birçok vatandaşın şehit olması veya yaralanmasında talimatları bulunan darbeci sanıklar, yargılandıkları davalarda, elde edilen görüntü, ses kayıtları ile tanıkların teşhis ve anlatımlarına rağmen savunmalarını "inkar politikası" üzerine kurmayı sürdürüyor.

Cezaevine girdikten sonra örgüt talimatı çerçevesinde inkar yolunu seçen sanıkların savunmalarında öne sürdükleri tezlerin birçoğu, kanıtlanan delillerle çürütüldü. FETÖ'nün "inkar politikası" üzerine savunma yapan darbecilerden biri de eski yarbay Adnan Uygun oldu.

Darbenin koordinatörleri tarafından, FSM Ko¨pru¨su¨'nu¨n Anadolu'dan Avrupa'ya gec¸is¸ istikametini kapatma ve ko¨pru¨yu¨ kontrol altına alma go¨revi, Kuleli Askeri Lisesi Komutanlıgˆı 3.Tabur Komutanı olan darbeci eski yarbay Uygun'a verildi.

Uygun'un emir komutası altında eski binbaşı Muhammet Hanifi Ertosun, eski yüzbaşı Bahadır Köse, Unimog arac¸larla 2. Zırhlı Tugay Komutanlıgˆından okula gelen 27 asker vardı.

- Şehit Kaya'ya yerde bile ateş etti

Darbeciler, saat 21.30 sıralarında Kuleli Askeri Lisesi Komutanlıgˆından hareketle FSM Köprüsü giris¸ine intikal ederek, emniyete ait köprü koruma binasını kontrol altına aldıktan sonra, Anadolu yakasından Avrupa'ya geçiş istikametini kapatmaya çalıştı.

Darbecilere tepki göstermek için köprüye akın eden vatandaşlardan biri şehit Hasan Kaya'ydı.

Darbe girişimine tepki göstermek ve müdahale etmek amacıyla FSM Köprüsü'ne giden, bo¨lgede toplanan vatandas¸larla ko¨pru¨yu¨ ve yolu kapatan darbecilere dogˆru ilerleyen Kaya, bazı vatandaşlarla tankın üzerine çıktı. Kaya'ya, tankın üzerinde bulunduğu esnada darbeci Adnan Uygun tarafından hedef gözetilerek ateş açıldı.

Uygun, açılan ateş sonucu vurularak yere düşen Kaya'nın yanına gelerek üzerine birkaç el daha ateş açtı. Hastaneye kaldırılan Hasan Kaya, tüm müdahalelere rağmen Uygun'un silahından çıkan kurşunlar sonucunda şehit düştü.

- Mahkemede, hedef gözeterek ateş açtığını inkar etti

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde savunma yapan darbeci Uygun, FETÖ'cü diğer darbeciler gibi inkarı seçti.

Savunmasında kimseye hedef gözeterek ateş açmadığı yalanını söyleyen darbeci Uygun, "Ben sadece askerleri korumak için havaya birkaç el ateş ettim. Bizim hedefimiz, karakola geri çekilmekti. Vatandaşlar geldiğinde hedef gözetmeden yere de birkaç el ateş ettim. Ben bir vatandaşı şehit etmekle suçlanıyorum." ifadelerini kullanarak, yere ateş açtığı yalanına sarıldı.

- Müşteki ve tanıklar, Uygun'un yalanını gözler önüne serdi

Darbeci Uygun'un bu yalanı, tanık ve müşteki beyanları sayesinde çürütüldü.

Uygun'un şehit Hasan Kaya'ya silahla ateş etmesine ilişkin müşteki Recep Halil Gültekin, şu beyanlarda bulundu:

"Ko¨pru¨nu¨n Avrupa'ya gec¸is¸ kısmının, tanklar ve ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan askerlerce kapatıldıgˆını go¨rdu¨k, askerlerin u¨zerine dogˆru gittik. 'Neden yolu kapattınız? Ac¸ın, yapmayın.' dedik. Adnan Uygun bizi dinlemeyerek 'Dagˆılın buradan gidin.' dedi. Biz de kendilerine 'Yolu ac¸ın kıs¸lanıza do¨nu¨n.' dedik. Aramızda tartıs¸ma c¸ıktı. Adnan Uygun elindeki uzun namlulu silahla ates¸ etmeye bas¸ladı, bu sırada yanımızda bulunan arkadas¸ımız ve kendisini tanımadıgˆım bir vatandas¸ yaralandı. Ben de karın bo¨lgesi, go¨gˆu¨s, sagˆ dirsegˆim, yu¨zu¨m ve kulagˆımdan yaralandım, yu¨zu¨mde bulunan s¸arapnel parc¸ası hala duruyor."

Müşteki Yalçın Kurt'un, beyanı ise şöyle:

"Biz yu¨ru¨rken asker grubunun ic¸inden Adnan Uygun elindeki uzun namlulu tu¨fekle o¨ne c¸ıkarak bize dogˆru ates¸ ac¸maya bas¸ladı. Solum ve sagˆımda bulunan 3-4 kis¸i o anda yaralandı. Biz halen yu¨ru¨meye devam ettik, ates¸ eden askerle aramızda 1-2 metre kalmıs¸tı, biz yu¨ru¨du¨kc¸e kendisi geri adım atarak ates¸ etmeye devam etti. Son olarak ismini sonradan o¨gˆrendigˆim Hasan Kaya isimli s¸ahıs vurularak yere yıgˆıldı. Biz yu¨ru¨meye devam edince yere dogˆru ates¸ etmeye devam etti. Hatta Hasan Kaya'ya yerde yatarken, yaklas¸arak 1 metre mesafeden 3 el ates¸ etti."

Tanık Emniyet Müdürü Kadir Alçıkaya da, "Yarbay Adnan Uygun, nis¸an alarak ates¸ etmeye bas¸ladı. Bu esnada tankın u¨stu¨nde Hasan Kaya'yı vurdu. Şahıs tankın u¨zerinden as¸agˆı du¨s¸tu¨, s¸ahsı tankın altında ezilmekten kurtardık, s¸ahsı bir ATV aracına bindirerek go¨nderdik. Adnan Uygun isimli s¸ahsı, net olarak tes¸his ediyorum. Nis¸an alarak ates¸ ettigˆini net olarak go¨rdu¨m. Teşhisimde yanılmıyorum." sözleriyle Uygun'un yalan söylediğini ortaya çıkardı.

- Uygun aradı, darbeci albay WhatsApp'tan yazdı

Adnan Uygun, darbecilerin 15 Temmuz'da koordinasyon sağladığı, "Yurtta Sulh" isimli WhatsApp grubunda yer alırken hiçbir mesaj paylaşmadı. Sadece verilen emirleri takip eden Uygun, farklı bir taktik geliştirdi.

15 Temmuz'da eski Kuleli Askeri Lisesi Komutanı olan, FSM Köprüsü'ne giden darbecileri koordine eden darbeci Albay Muammer Aygar'ı arayan ve ona meydana gelen olayları aktaran Uygun, WhatsApp'ta mesaj paylaşmasa da, diğerlerinin paylaşımlarını telefona aktardı.

HTS kayıtlarına göre darbe gecesi Uygun ve Aygar, telefonla 23 kez görüşme gerçekleştirdi. O telefon görüşmelerinin ardından darbeci Aygar, her seferinde WhatsApp grubundan bir mesaj paylaştı. O mesajlar şu şekilde:

"2. köprü polis noktasına girildi. Sorun go¨zu¨kmu¨yor."

"2. köprüde polisler emirleri dinliyorlar. Sorun yok."

"2. köprüde Avrupa istikametinden gelen bir sivil otobu¨s bizim birimlerimizin ötesinde yolu kapatmış. Kontrol ediyoruz. Bilgisi olan var mı bu konuda."

"1 .köprü ic¸in lazım Zh. Araç. 2. köprü ic¸in de."

"2. köprüde sorun var."

"1 ve 2. ko¨pru¨ye hlkp lazım.1. Ko¨pru¨de 20 -30 kis¸i bizim tarafımızdan vuruldu. Ama 2. köprüde arkadas¸lar zorda. hlkpter lazım"

"2. köprüde durum ko¨tu¨. Acil hlkp destegˆine ihtiyac¸ var."

"2. köprüyü kaybetmek u¨zereyiz."

"2. köprüyü arkadas¸lar tahliye ediyor."

"2. köprüye uc¸akla hv taarruzu degˆerlendirebilir mi. 2. köprü uçak?"

- Mahkemede mesajlarla ilgili inkarda bulundu

Arama kayıtları ve WhatsApp mesajlarının art arda olması, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Çakar'ın da dikkatini çekti.

Mahkemede Uygun'un eski albay Muammer Aygar ile telefon görüşmelerine değinen Mahkeme Başkanı Çakar, "01.26'da Aygar ile telefon görüşmesi yapmışsın. Ardından Aygar, '2. Köprüde arkadaşlarımız zorda, helikopter lazım' mesajı atmış. 02.30'da telefon görüşmen var, ardından yine Aygar '2. köprüyü kaybediyoruz' mesajı atmış. Atmış olduğu her mesajdan önce seni aramış ne hikmetse. Bu durum hakkında ne diyorsun?" dedi.

FETÖ'cülerin "ne olursa olsun, inkar et" stratejisini izleyen Uygun, "WhatsApp grubuna neden dahil edildiğimi bilmiyorum. Aygar'ın neden böyle mesajlar attığını bilmiyorum." diyerek inkar etti. Darbeci Aygar da mesajları kendisinin atmadığını savunarak inkar yöntemini seçmişti.

- Mahkemede "terör saldırısı", 15 Temmuz'da "sıkıyönetim var" dedi

Mahkemedeki savunmasında, darbeci albay Mürsel Çıkrıkçı'nın kendisine "Terör tehdidi var, şu iki aracı al. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne git ve polislerle hareket et." dediği yalanını söyleyen Uygun, şunları kaydetti:

"Normalde benim taburumda er yok. O araçlara onları kim getirdi, kim bindirdi hatırlamıyorum. Köprüde terör tehdidi var diyerek bizi acele bindirdiler. Ben bu emri alırken darbe kelimesini duymadım. Belki bana TRT denilse şüphelenebilirdim ama ben bunu nasıl darbeyle ilişkilendirebilirim? Ben köprüyü korumak amacıyla hareket ettim."

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Mustafa Çakar, "İstanbul'da hiç özel birlik kalmadı da Kuleli'deki erlere mi kaldı köprüyü korumak? Hiç sorgulamadın mı?" şeklinde soru yönelterek, darbeci yarbaya tepki gösterdi.

Uygun bunu sorgulamadığını, darbe girişiminden haberdar olmadığını söyleyerek yalanlarına devam etti.

Tanık Emniyet Müdürü Kadir Alçıkaya, "Binbas¸ı Hanifi Ertosun, Yu¨zbas¸ı Bahadır Köse ve yaklas¸ık on kadar er vardı. Binbas¸ı ru¨tbeli s¸ahsa hitaben kendimi tanıttım. 'Konu nedir tatbikat vb. bir c¸alıs¸ma mı var?' dedim. O da bana hitaben 'Hayır! Silahlı Kuvvetler devlet yo¨netimine bu saat itibarıyla el koymus¸tur. Sıkıyo¨netim kanunu hu¨ku¨mleri yu¨ru¨rlu¨ktedir.' dedi. Bunun u¨zerine yanlarından ayrılarak konunun teyidi amacıyla telefon go¨ru¨s¸meleri yaptım ve ilgili kim varsa telefonla FSM Ko¨pru¨su¨'nu¨n ne amac¸la trafigˆe kapatıldıgˆının bilgisini verdim." ifadelerini kullanarak, köprüdeki darbecilerin darbeden haberi olduğunu ortaya çıkardı.

Davanın sanıklarından eski binbaşı Hanifi Ertosun da "Polis karakoluna kadar gittik. Bir polis memuru kars¸ıladı bizi. Adnan yarbay 'Sıkıyo¨netim ilan edilmis¸tir. Sıkıyo¨netim ilan edildigˆi ic¸in s¸u andan itibaren emir komuta bende, bize yardımcı olmanızı istiyorum.' dedi. Polis memuru ne yapacagˆını sordu. Adnan Uygun, 'Anadolu'dan Avrupa'ya giden trafigˆi durduracagˆız, ekip arabasını yola c¸ekin, bu s¸ekilde yardımcı olun.' dedi. Emir u¨zerine ben ekip otosunu kullanan polis memuru ile birlikte yolu trafigˆe kapattık. Dubaları da kapatmak ic¸in kullandık." şeklinde savunma yaptı.

Sanık er Onur Albay ise, "Adnan Uygun, dıs¸arı c¸ıktıgˆında bize manga manga ko¨pru¨ye dizilmemizi ve ko¨pru¨yu¨ trafigˆe kapatmamız s¸eklinde emir verdi. Ko¨pru¨ye dizilip trafigˆe kapattık. Adnan yarbay vatandas¸lara 'sıkıyo¨netim var, evinize gidin, c¸ıkmayın' s¸eklinde ifade kullanıp evlerine go¨ndermemizi emretti. Emredildigˆi s¸ekilde so¨ylemeye ve vatandas¸ları geri c¸evirmeye c¸alıs¸tık." beyanında bulundu.

- Emrindeki askerlere "ateş" emri verdi

Darbeci Uygun, o gece birçok vatandaşa hedef gözeterek ateş açarken, emrindeki askerlere de "ateş açma" emri verdi. Mahkemedeki savunmasında bunları kabul etmeyen ve inkar eden Uygun'un ateş açtığı ve emir verdiği bazı müşteki ve sanık beyanlarına da yansıdı.

Müşteki Ali Özleyen, "Yaklas¸ık 100-150 kadar sivil vatandas¸ toplulugˆunun oldugˆunu go¨rdu¨m. Askerlere hitaben vatandas¸larla birlikte 'Silahlarınızı bırakın, siz ne yapmaya c¸alıs¸ıyorsunuz, u¨lkemizi kaosa mı su¨ru¨klemeye c¸alıs¸ıyorsunuz' diyerek seslendik. Ancak omzunda apolet olan, ru¨tbesini bilmedigˆim go¨rsem tanıyamayacagˆım bir subayın askerlere (er-erbas¸) hitaben, 'Nis¸an alın ve ateş edin, kimseyi buraya yaklaştırmayın.' demesi u¨zerine hem emri veren ru¨tbeli subay ve askerler o¨nce havaya, sonra u¨zerimize dogˆru ates¸ etmeye bas¸ladılar." ifadelerini kullandı.

Sanık Oğuzhan Satılmış da, "Adnan isimli yarbay o¨nce havaya ates¸ etti. Halka dogˆru, ancak halkın o¨nu¨ne, yere, ayaklarına dogˆru ates¸ etmeye bas¸ladı. Sivillerden birinin ayagˆından yaralandıgˆını go¨rdu¨m. Biz geri c¸ekilmeye bas¸ladık. Bunun u¨zerine yarbay, 'Geri c¸ekilmeyin, size de sıkarım.' dedi." diye konuştu.

Sanık er Fethi Onur Yazıcıoğlu ise "Adnan Uygun s¸arjo¨r takmamızı istedi, bu sırada yanımda bulunan arkadas¸ım er Emre Yalçın sara hastası oldugˆundan ve o sırada s¸arjo¨ru¨ takamadıgˆımdan, ondan silahını istedim ve s¸arjo¨ru¨ taktım silahı bende kaldı. Yarbay Adnan Uygun bize polis karakoluna gittigˆimizi, polisin de bize yardım edecegˆini, ancak art niyetli polis olursa kendinizi savunmak ic¸in ates¸ edebileceğimizi söyledi." şeklinde beyanda bulundu.

Sanık uzman çavuş Azim Alan, "Kuleli'de go¨revli Adnan isimli yarbay tankın u¨stu¨ne c¸ıkan vatandas¸lara dogˆru 4-5 el ates¸ etti. 1 ya da 2 kis¸i bu ates¸ sonucu yaralandı. Bunun u¨zerine vatandas¸lar Adnan yarbayın u¨stu¨ne dogˆru gitmeye bas¸ladılar. Adnan yarbay u¨stu¨ne dogˆru giden vatandas¸lara da ates¸ etmeye bas¸ladı. O sırada da vatandas¸lar yaralandı." ifadelerini kullandı.

Birçok vatandaşın yaralanmasına ve Hasan Kaya'nın şehit olmasına sebep olan darbeci eski yarbay Adnan Uygun, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "kasten öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" suçlarından 810 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.