‘Aile yapımız saldırı altında’

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan dün Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenen Aynı Gök Kubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması'na katıldı. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları özetle şöyle:Uzun bir süredir aile yapımızı sarsmaya yönelik saldırılar altındayız. Üstelik bu saldırılar hep dolaylı yollarla yapılıyor.Bazıları benim en az üç çocuk tavsiyemi özel hayata müdahale gibi göstermek için çırpınıyor.Türkiye'nin imkanları daha çok nüfusu barındırmaya yeter. Tek çocuklu, iki çocuklu, mikro düzeye indirilmiş, eğitim sürecinin bitmesiyle tamamen dağılmış aile yapısı geleceğimiz için en büyük tehdittir. Hiçbir ailemiz geleceğinden endişe duyduğu için daha çok çocuk yapmaktan çekinmesin. Unutmayın, Rızk, Allah'tandır. Devletimiz de her ailenin yanındadır.Her çocuk kendi kısmetiyle, bereketiyle dünyaya gelir. Bunu böyle bilelim. Bugün 4 çocuğa sahip olduğum için Rabbime hamd ediyorum. Ama az, keşke daha fazla olsaydı. Şu anda 7 torunum var. Ama az, inşallah gerisini de bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde milletimizi bu konuda daha çok teşvik edecek, daha çok destekleyeceğiz.Başkan Erdoğan, salonda 107 yaşındaki Şükriye Özbay ile yan yana oturdu. Özbay, geçen ay Ankara'da düzenlenen Birinci Yaşlılık Şûrası'nda Erdoğan'la tanışmış ve ödül almıştı. Erdoğan, Özbay'la bir süre sohbet etti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ve Suriye'deki son durumun ele alındığı bildirildi.