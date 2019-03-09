Aybüke öğretmen ile Özgecan için

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Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nda (JÖAK) görevli 4 kadın astsubay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla dağcılık inişi yaptı. Kadın astsubaylar bu inişlerini şehit öğretmen Aybüke Yalçın ve Özgecan Aslan başta olmak üzere tüm kadınlara ithaf etti. Jandarmanın 180. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde JÖAK'ta görevli kadın astsubaylar; Üstçavuş Süheyla Acar, Üstçavuş Songül Karapınar, Üstçavuş Ayşe Karakaş ve Kıdemli Çavuş Duygu Örkmez, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ikişerli gruplar halinde halatla dağcılık inişi yaptı. Etkinlik kapsamında köprüye Türk Bayrağı ve Dünya Kadınlar Günü temalı pankart asıldı. Denize inen kadın jandarma personelleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlarla Ortaköy Vapur İskelesi'ne çıkarıldı. Vatandaşa teçhizatlarını da tanıtan jandarma personeli sahilde karanfillerle karşılandı. Şehit yakınları da Ortaköy'de sahile gelerek etkinliği izledi. Oğlu Mustafa Güngören'i Şırnak'ta şehit veren anne Nadide Güngören "Çok duygulandım. Kızlarımız köprüden aşağıya inerken çok heyecanlandım. Ben oğlumu şehit verdim ama onlarca yeni kızlarım ve oğullarım oldu" dedi.