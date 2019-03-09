Başkan Erdoğan'da Diyarbakır'da

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Binlerce yıllık kadim şehir Diyarbakır, şiirlere ilham kaynağı olan Diyarbakır... Sizleri gönülden selamlıyorum Diyarbakır. Asırlardır medeniyetimizin sembol şehri Diyarbakır, bugün de gönlümüzün en baş köşesindedir. Bugün bir başka Diyarbakır. Son bir yılda dördüncü defa Diyarbakır'dayım. Diyarbakır Türkiye'dir, Türkiye Diyarbakır'dır. Diyarbakır asırlardır kendisiyle birlikte Türkiye'nin istiklalinin lokomotifi olmuştur. Diyarbakır'ı terör örgütünün zulmünden kurtardıkça, şehrimizin çehresinin nasıl değişmeye başladığını en sizler biliyorsunuz. Her yeri yeniden pırıl pırıl bir Diyarbakır var."

"TERÖRİSTLERE VERDİKLERE DESTEKLE, İNSANLARIMIZA VE ESNAFLARIMIZA HAYATI ZİNDAN ETTİLER. AMA BİZ NE YAPTIK? O TERÖRİSTLERİ ÇUKURA GÖMDÜK"

"Devletin belediyelere, vatandaşa hizmet için verdiği araçları ve imkanları çukur kazmakta kullandılar. Teröristlere verdiklere destekle, insanlarımıza ve esnaflarımıza hayatı zindan ettiler. Ama biz ne yaptık? O teröristleri çukura gömdük. Elinizi vicdanınıza koyun. Diyarbakır terör örgütünün emrindeki militanlar döneminde mi hizmet gördü, şu an da bizim de adayımız olan kayyum döneminde mi hizmet gördü? Kimsenin kendi hevesleri, hırsları için koskoca bir şehrin geleceğiyle oynamaya hakkı yoktur. Bunların kendilerine hayrı yok ki millete olsun."

"EMANETİNİZE SAHİP ÇIKACAK BELEDİYE BAŞKANLARI VAAT EDİYORUZ"

"Biz 31 Mart'ta size adam gibi belediye başkanları, hizmet için çalışacak belediyeler vaat ediyoruz. Emanetinize sahip çıkacak belediye başkanları vaat ediyoruz. Diyarbakır, 31 Mart'ta şehrimize sahip çıkıyor muyuz? İrademize sahip çıkıyor muyuz?"

"Diyarbakır'a 17 yılda 41 katrilyon lira yatırım yaptık. Bunlar laf değil, bunlar Bay Kemal ve HDP'liler anlamaz. Biz milletin parasını Diyarbakır'a, eğitime, sağlığa, emniyete, tarıma, yollara yatırdık. Diyarbakır'daki yatırımlarımıza devam edeceğiz. Şimdi Diyarbakır'a iki şehir hastanesi daha yapıyoruz. Bu HDP'de bunlar olur mu? Bunların öyle bir derdi var mı? Onlar sadece dayak ve tehditle insanları tedavi ediyorlar. 31 Mart'ta bu hesabı hep birlikte sormamız lazım. Bunlarıın derdi çukur, çöp, çamur. Diyarbakır'da yapılmış ne varsa biz yaptık. Sağolsun bu kayyum kardeşimizi Diyarbakır'a belediye başkan adayı yaptık."

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