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’ın her tarafını yolsuzlukla talan ettiler”

ZEYNEL YAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2019
“Beşiktaş’ın her tarafını yolsuzlukla talan ettiler”
Cumhur İttifakı'nın Beşiktaş adayı Serkan Toper, SABAH gazetesini ziyaret ederek, projelerini anlattı. Beşiktaş Belediyesi'nin rant ve talan anlayışıyla yönetildiğini belirten Toper, "Beşiktaş CHP'nin karton kalesi. Milletin derdiyle dertlenen yok. Her tarafı talan etmişler. 762 milyon lira borç yapılmış" dedi. Beşiktaş'ın en önemli sorununun otopark olduğunu dile getiren Toper, "22 tane katlı otopark projesi hazırlandı. 7/24 açık pazaryeri yaparak, turistlerin de gelebileceği canlı bir alana dönüştüreceğiz. Çarşı içinde kaldırım işgaline son vereceğiz. Ortaköy'de de bu durum var. Nispetiye'nin de yayalaştırılması gerekiyor" şeklinde konuştu.
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“Beşiktaş’ın her tarafını yolsuzlukla talan ettiler”
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