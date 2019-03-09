Devlet Bahçeli’den kalpaklı yanıt

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve partisine yönelik eleştirilerine Kuvayi Milliye'yi temsil eden kalpaklı fotoğraf ile yanıt verdi. Bahçeli, MHP'nin Twitter hesabından "Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır..." mesajını da paylaştı. Bu arada Kılıçdaroğlu skandal açıklamalarını dün de sürdürdü. Bir televizyonun canlı yayınında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "HDP ile ittifak var mı? Neden HDP büyükşehirlerde aday göstermedi?" sorusuna "HDP ile bir ittifak yok. Onu HDP'ye soracaksınız" yalanıyla yanıt verdi. Beka sorunuyla ilgili olarak da yine skandal ifadeler kullandı.