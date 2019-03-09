Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Devlet Bahçeli’den kalpaklı yanıt

’den kalpaklı yanıt

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2019
Devlet Bahçeli’den kalpaklı yanıt
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve partisine yönelik eleştirilerine Kuvayi Milliye'yi temsil eden kalpaklı fotoğraf ile yanıt verdi. Bahçeli, MHP'nin Twitter hesabından "Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır..." mesajını da paylaştı. Bu arada Kılıçdaroğlu skandal açıklamalarını dün de sürdürdü. Bir televizyonun canlı yayınında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "HDP ile ittifak var mı? Neden HDP büyükşehirlerde aday göstermedi?" sorusuna "HDP ile bir ittifak yok. Onu HDP'ye soracaksınız" yalanıyla yanıt verdi. Beka sorunuyla ilgili olarak da yine skandal ifadeler kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Devlet Bahçeli’den kalpaklı yanıt
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN