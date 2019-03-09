Devletin zirvesi, Kadınlar Günü’nü kutladı

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından İngilizce ve Türkçe olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı paylaşarak, "Emekleri, sevgi dolu yürekleri ve fedakarlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren, daha yaşanabilir hale getiren, insanlığın umudunu yeşerten kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da "Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum" dedi ve ekledi: "Kadınların, toplumun ve ekonominin her alanında daha öne çıkması, daha fazla rol alması için üzerimize düşeni eksiksiz yerine getireceğiz." Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da mesajlarıyla Kadınlar Günü'nü kutladı. Ayrıca Başkan Erdoğan'ın adına Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görev yapan kadın personele birer adet kırmızı gül dağıtıldı.