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Erdoğan 'da mektup arkadaşı genç ile görüştü

, 1999 yılında 'ndeyken mektuplaştığı ’da yaşayan o dönem 11 yaşında olan ile bir araya geldi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2019 20:19 Güncelleme Tarihi: 9.3.2019 20:24
Erdoğan Elazığ'da mektup arkadaşı genç ile görüştü

O dönemde Milli Gençlik Vakfı'nda olan Burak Soylu, Erdoğan'a cezaevi yıllarında yazdığı mektupta duygularını ifade ederek, hukuk fakültesi okuyacağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışması kapsamında geldiği Elazığ'da Av. Burak Soylu (31) ile görüştü. Havalimanında yapılan görüşmede Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine gönderdiği mektubu hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pınarhisar Cezaevi'nde Burak Soylu'ya yolladığı mektupta, şu satırları yazmıştı:
"Sevgili kardeşim mektubunuzdaki duygularınıza teşekkür ediyorum. Hizmet sürecini bıraktığımız yerden devam ettirmenin hazırlığı içinde olduğumuz Pınarhisar Cezaevi'nden kalbi duygularla muhabbetlerimi bildiriyorum selam ve dua ile."

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Erdoğan Elazığ'da mektup arkadaşı genç ile görüştü
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