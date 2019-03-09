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FETÖ’nün mahrem imamlarına çifte operasyon

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Giriş Tarihi: 9.3.2019
FETÖ’nün mahrem imamlarına çifte operasyon
ANKARA Başsavcılığı'nca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ'cü askerleri örgüt adına yönettikleri belirlenen 20 sivil mahrem imamdan 9'u gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 3 öğretmen, 1 doktor, 1 avukat ve 4 özel ve kamu çalışanı bulunduğu bildirildi. İstihbarat Dairesi Başkanlığı'ndaki mahrem yapılanmaya yönelik operasyonda 12 mühendis hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 5'i yakalandı.
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FETÖ’nün mahrem imamlarına çifte operasyon
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