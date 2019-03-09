Her metro durağına kütüphane

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarına Fatih'te devam etti. Kocamustafapaşa Meydanı'nda esnaf ve vatandaşlarla kahvaltıda buluşan Yıldırım, kadınlara karanfil verdi.Fatih'teki metruk binalar sorununu çözeceğini dile getiren Yıldırım, "Fatih maneviyatın doruğa çıktığı bir ilçedir. Fatih'te kadını, erkeği, gece-gündüz rahatlıkla dolaşabilecekler. Fatih huzurun, güvenliğin kalbi olacak" diye konuştu.Cuma namazını Fatih Camisi'nde kılan Yıldırım, cami haziresindeki türbeyi de ziyaret etti. Yıldırım daha sonra Fatih Karagümrük Spor Kulübü'ne geçti. Meşalelerle karşılanan Yıldırım, statta penaltı atışı da gerçekleştirdi.Binali Yıldırım, Çapa Fen Lisesi'nde de eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın kendisiyle aynı ismi taşıyan torununun moderatör olduğu söyleşide, öğrencilerle buluştu. AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan'la öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Yıldırım, metro duraklarının her birine küçük kütüphaneler yapacaklarını bildirdi. Yıldırım, Fatih'e 2 millet kütüphanesi sözü de verdi.Mahalle takımları oluşturacaklarını belirten Yıldırım, "961 mahallede futbol karşılaşmaları olacak. İstanbul genelinde düzenli müsabakalar olacak. Üç korner bir penaltı kuralını geri getireceğiz" dedi.İstanbul'u Avrupa'nın 10. büyük ekonomisi hyapacaklarını ifade eden Yıldırım, "Bunu başarabiliriz. Bugün 13'üncü sıradayız. 5 yılda 10'uncu sıraya gelebiliriz. 140 ülkenin milli gelirinden daha fazla. Eğer İstanbul bir devlet olsa dünyanın 41'inci büyük devleti olurdu" ifadesini kullandı.Yıldırım, FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında da seçim çalışmaları ve projelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Belediye Başkanı olduğunda imar tadilatı gibi konuların öncelikli gündeminde yer almayacağını belirten Yıldırım, şöyle devam etti: "Kişilere özel imar tadilatı şehre ihanettir. Şahsa özel sipariş üzerine imar planı benden geçmez. Yeşil alanları koruyacağız."Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hakİş Dünya Kadınlar Günü etkinliğine de katılarak bir konuşma yaptı. Kadınlara yönelik projelerini açıklayan Yıldırım, "Belediyeye kadın eli değmesi için elimden geleni yapacağım. Çalışan anneler için 955 kreş açacağız" şeklinde konuştu.Binali Yıldırım'ın İstanbul trafiğine çözüm olacak projelerinin detayları belli olmaya başladı. İstanbul trafiğini rahatlatmak için Sarıyer'den TÜYAP'a, Kuzey Marmara Otoyolu'na kadar bir tünel ağı kurulacak. Ayrıca D100 (E5) karayolu ve TEM otoyoluna alternatif 19 tünel yapılacak. Buna göre projenin şu an devam eden etabı 14.2 kilometre, planlanan etabı ise 92.2 kilometreden oluşuyor. Bu tüneller sayesinde araçlar yılda 2.5 milyon kilometre daha az yol yapacak. Trafikte ise 50 bin saat daha az kalacaklar. Günlük toplam yakıt tasarrufu 832 bin TL olacak. Yeni tüneller, bağlantı yolları, viyadükler ve köprülerle D100 ve TEM'e alternatif üçüncü bir ana hat oluşturulması hedefleniyor. Böylece en kalabalık ilçeleri ortadan kesen tünellerle kuzey-güney trafiği azaltılacak. Ayrıca Dolmabahçe'den Kuzey Marmara otoyoluna direkt kesintisiz bağlantı sağlayarak Zincirlikuyu- Büyükdere trafiğinin azaltılması amaçlanıyor.