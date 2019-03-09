İYİ Parti’den istifalar sür

BUGÜN NELER OLDU

CHP ve HDP ile kurduğu kirli ittifak içinde yer alan İYİ Parti'de istifalar devam ediyor. İYİ Parti Türkeli İlçe Başkanı Ayhan Özçelik, partisinden istifa etti. Özçelik, "Genel Merkez nezdinde alınan kararların ve atılan adımların ne yazık ki tabanda karşılık bulmadığı her kesim tarafından görülmüştür. Siyaset gönüllere girebilmektir. Halka rağmen siyaset yapılmaz. Bize düşen, 20 sene bu millete hizmet etmiş ve insanların gönlüne girebilmiş bir adayın etrafında toplanarak ilçeyi sahipsiz bırakmamaktır. MHP ve belediye başkan adaylarının da her şartta yanlarında olduğumuzu bildiririm" dedi.