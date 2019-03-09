Kılıçdaroğlu FETÖ ve PKK’nın kayığına bindi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da darbeye kalkışan hainlerle ilgili skandal açıklamalarına 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in İstanbul Ortaköy'de yaşayan babası Ahmet Ergin tepki gösterdi:
Kılıçdaoğlu ne yapacağını ve ne diyeceğini şaşırmış durumda. Bir FETÖ'nün kayığına biniyor, bir PKK'nın kayığına biniyor. Artık CHP'nin içinde ve dışında bu adamdan herkes rahatsız. Tahammül kalmadı. O gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde öyle bir olay yaşanmadı. (bir askerin linç edilmesi iddiası) Eğer Kemal Kılıçdaroğlu ısrarla 'yaşandı' diyorsa kanıtlasın, elinde görüntüler varsa paylaşsın da görelim.
YALANDAN MEDET UMMASINLAR'
Vatansever oğlum o gece orada sırtından vurularak şehit edildi. Gencecik insanlara hedef gözeterek ateş açanlar kimlerdi? Buna rağmen bir askerin boğazı kesilmedi o gece. Yalanlardan medet ummasınlar. Şehitlerimize saygı duyun.