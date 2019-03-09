Otel veliahtı hırsızlıktan tutuklandı

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Avcılar'da bir giyim mağazasından hırsızlık yapmaya çalışan iş adamının oğlu ile kız arkadaşı terör estirdi. İddiaya göre Marmara Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasına gelen Özhan K. ile kız arkadaşı Merve K. beğendikleri ürünleri alarak denemek için kabinlere girdi. Bir süre sonra kasaya uğramadan dışarı çıkmaya çalışan ikili, mağaza çalışanı İsmail D.'nin dikkatini çekti. Özhan K.'yi durduran İsmail D., pantolonunun altına mağazadan aldığı 2 kot pantolon ile üzerine kazak giydiğini tespit etti. Tartışma sırasında Özhan K. silahını çıkartarak İsmail D.'ye doğru 4 el ateş etti. Kurşunlar İsmail D.'ye isabet etmezken şüpheli kaçarak izini kaybettirdi. Merve K. (22) de kaçmaya çalışırken çevredeki esnaf tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Merve K.'nin çantasında da mağazadan çalındığı belirlenen 2 tişört bulundu. Suçunu itiraf eden Merve K., kaçan şüphelinin erkek arkadaşı Özhan K. (20) olduğunu söyledi. Yapılan araştırmada Özhan K.'nin İstanbul'da birçok oteli bulunan bir işadamının oğlu olduğu ve daha önceden de yaralama ve uyuşturucu kullanmak suçundan poliste suç kaydı bulunduğu belirlendi. Özhan K. polisin düzenlediği operasyonla Avcılar'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen Merve K. serbest bırakılırken Özhan K. tutuklandı.