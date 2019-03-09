Seçim görevli ücretleri 2019 ne kadar, kaç TL?  Seçim görevli yerleri sorgulama!

Yerel seçimlerin yaklaşması nedeni ile gözler YSK'nın açıklayacağı sandık görevli ücretlerine çevrildi. Görevde yer alacak memur, müşahit ve üyelerin alacakları ücretler YSK'nın 9 Ocak 2019'da aldığı kararlar doğrultusunda internet sitesinden yayınlandı. Çok sayıda vatandaşın görev yapacağı bu seçimde alınacak ücretler ve görev yerleri ise merak konusu. İşte detaylar…

SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

2019 yerel seçimlerine günler kala en çok merak edilen konulardan birisi de seçim görevlilerinin alacağı ücretler. Yüksek Seçim Kurulu'nun sitesi üzerinden e-devlet kullanıcı adı ve şifresi ile sorgulanan seçmen kaydı ve görevli ücretleri şu şekilde:

9 Ocak 2019 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayımlanan karara göre en yüksek seçim görevlisi ücreti 261 TL olarak belirlendi.

YÜKSEK SEÇİM KURULU

-Başkan ve Üyeler 261,00 TL

-Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 130,00 TL

-İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, BİM Koordinatörü Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, 126,00 Mali Hizmetler Uzmanı,) TL.

-Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı, İstatistikçi, Mühendis,) 124,00 TL

-Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur, Teknisyen, Dağıtıcı Sekreter, Santral Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Arşiv Memuru) 121,00 TL

-Şoför, Hizmetliler, Bekçi ve Diğer Personel 115,00 TL

-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI



-Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 130,00 TL

-İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 115,00 TL

-Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 126,00 TL

-Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 121,00 TL

-Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 115,00 TL

-Askı Yeri Görevlileri 110,00 TL

-Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

-Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

SANDIK KURULLARI

-Başkan 124,00 TL

-Üye 115,00 TL

BİNA SORUMLULARI

124,00 TL

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Ödemeler, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı protokolü doğrultusunda, ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacaktır.

SANDIK GÖREVLİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Seçim günü sandıklarda yer alacak olan seçim görevlileri oy kullanacakları okulda görev alacakları için e-devlet üzerindeki seçmen sorgulama ekranından nerede görev alacaklarını öğrenebilirler.

SANDIK GÖREVLİSİ SORGULAMASI İÇİN TIKLAYIN!