Son dakika: Başkan Erdoğan Elazığ'da halka hitap ediyor

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da halka hitap ediyor...

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

ŞEHİT FETHİ SEKİN'İ ANA OCAĞINDA RAHMETLE YAD EDİYORUM

Şehit Fethi Sekin'i ana ocağında rahmetle yad ediyorum. Fethi Sekin gibi vatan millet sevdalıları oldukça Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. 31 Mart'ta iftiracı müptezellere ahlak, dersi insanlık dersi vermeye hazırlanan bir Elazığ var. Türkiye'nin en sancılı dönemlerinde gakkoşlar dualarıyla bizim yolumuzu aydınlattı. Bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da Elazığ'ın teveccühüne layık olmaya çalışacağız

SİYASETTE YALANCININ MUMU EN FAZLA SEÇİME KADAR YANAR

Siyaset gönülleri buluşturmak için yapılır. Her kim siyaseti insanımızı birbirine kırdırma aracı haline getiriyorsa PKK'nın desteklediği HDP gibi. Onlar bu millete ihanet içerisindedir. Bu millet yalanlarıyla, iftiralarıyla siyaseti kirleten, lekeleyen çok kifayetsiz görmüştür. Siyasette yalancının mumu en fazla seçime kadar yanar. 40 yıllık siyaset hayatımız boyunca her türlü siyasetçi tipini gördük. Milletin emanetini koruyanları da ihanet edenleri de gördük. Her kim miting meydanlarını iftira kürsüsüne çeviriyorsa, o sadece kendi itibarını değil, siyasetin itibarını da yok ediyor demektir. Ben Kılıçdaroğlu'na açtığım davaları kazanıyorum. Kazandığım paraları da Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğim.

