‘Türkiye bir açık hava müzesidir’

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Başkan Erdoğan, Şanlıurfa mitinginin ardından, "Tarihin Sıfır Noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni'ne katıldı.2019'un 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesi nedeniyle, dünyanın ilk dini mabedi olarak bilinen 12 bin yıllık tarihi alana ziyarette bulunan Erdoğan, arazinin eski sahibi Mahmut Yıldız (66) ile fotoğraf çektirdi. Daha sonra Göbeklitepe Simülasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, açılış töreninde şunları kaydetti:Göbeklitepe, insanlık tarihinin yeniden yazılmasını gerektirecek derecede önemli bir yer.2011'de UNESCO Dünya Mirası geçici listesine giren Göbeklitepe, nihayet geçtiğimiz yıl kalıcı listeye ilave edilmiştir. Böylece biraz geç de olsa ülkemizin bir değeri, önemli bir kültür varlığı tescillenmiş oldu. Elbette Türkiye gibi her karış toprağı insanlık aynası olan bir ükenin UNESCO Dünya Mirası'nda 18 tane, geçici listede 77 eserinin olması bizim için yeterli değildir.Üzerinde yaşadığımız bu toprakların eşi bulunmaz bir tarih, kültür ve medeniyetler beşiği olduğu zamanla çok daha iyi anlaşılacaktır. Ben şuna inanıyorum; ülkemiz bir açık hava müzesidir. Onun için çok yoğun bir çalışma ortaya konulması lazım.Hedefimiz bu yıl 50 milyon turisti geride bırakmak, 2023'te de 70 milyon turist hedefine ulaşmak. Bunu başaracağız. Bunda kararlıyız. Bunun için Göbeklitepe gibi bir hazinemizi çok daha iyi değerlendirmeliyiz."