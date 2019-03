Türkiye’yi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan AK Parti'nin Şanlıurfa mitinginde onbinlere hitap etti. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;Şanlıurfa'dan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. (HDP eş başkanının sözlerini dinleterek) Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu beyefendi Kürdistan özlemiyle yatıp kalkıyorsa Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, buyursun oraya gitsin. Bizim bu topraklarımızı, bu vatanı bölmeye kimsenin gücü yetmez ve yetmeyecek.İstanbul'u İzmir'e bağlıyoruz şimdi, onun da karşısına dikilmeye çalışıyorlar. Biz bu millete hizmetkarız. Biz millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Ne oldu? Şanlıurfa'nın duble yollarından memnun musunuz? Havalimanından memnun musunuz? CHP, her yapılanın karşısına dikiliyor. Biz yaparız, onlar seyrederler.Bazı tezgahlara, oyunlara sakın ha gelmeyiniz. Çok tezgahlar kuruluyor. Neymiş, beyefendi aday olmamış, aday olmayınca, ne dava var, ne bir şey. Menfaat neredeyse oraya gidiyor. Ne diyorlar, 'İşte ben kazanınca tekrar AK Parti'ye geleceğim'. Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler. Bu can bu tende oldukça bir daha bu trene kabul etmeyiz.Biz milletimizi birlikle, beraberlikle, dayanışmayla geleceğe taşımak istiyoruz. İhanet edenlerle değil, hizmetle, muhabbetle, yatırımla şehirlerimizi geliştirmek istiyoruz. Israrla bölücülük fitnesini içimize sokmaya ve büyütmeye çalışıyor.Ülkemizde 1984'ten beri vahşi eylemler gerçekleştiren bir bölücü terör örgütü var. Bu örgüt bugüne kadar en başta Kürt kardeşlerim olmak üzere sadece ülkemize ve milletimize zarar vermiştir. Bunlar doğmamış bebekleri, masum çocukları öldürerek nice evlere ateş düşürmüştür. Silahını, camide namaz kıldıran imamlarımıza, çocuklarımıza eğitim vermek için çırpınan öğretmenlerimize, sağlık görevlilerimize, yol yapan işçilerimize, ekmeğinin peşindeki çiftçilerimize, işinin başındaki esnafımıza çevirerek savunmasız insanlarımızı hedef almıştır. Askerlerimizin, polisimizin, korucularımızın karşısında tutunamayanlar silahsız vatandaşlarımıza etmediklerini bırakmamışlardır. Bu örgütün hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin veya bölgemizdeki herhangi bir kesimin hakkını, hukukunu savunmak gibi bir derdi asla olmamıştır. Bunlar ilk günden beri bölgemizde birtakım güçlerin gönüllü veya paralı taşeronluğun yapmıştır.Dün Mardin'e hızlı tren müjdesini verdim. Benim arkamdan bu bölücü terör örgütünün desteklediği malum parti var ya, onun eş başkanı bir ifade kullanmış. 'Mardin'de hızlı trenin ne işi var'. Aynen, Saadet Partisi gibi. Onun başındaki zat da 'Sivas'a trenin ne işi var' dedi. Allah'tan 'Mardin'de havaalanın ne işi var' demedi. Hem bunu kullanırlar, ondan sonra uçuş yaparlar. Oraya hızlı tren geldiği zaman o hızlı trenden bunlar istifade edecekler. Bunlarda ufuk yok. Yıllar yılı CHP her yapılanın karşısına dikilmedi mi? İstanbul'da birinci köprü yapıldı, karşısına dikildi. İkinci köprü, üçüncü köprü, Marmaray, Avrasya Tüneli'nin karşısına dikildi, Osman Gazi yapıldı, karşısına dikildiler.Şanlıurfa, 31 Mart'ta tercihimizi istikrardan yana kullanıyor muyuz? Allah birliğimizi, beraberliğimizi devam ettirsin.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Şanlıurfa mitingi öncesinde İbrahim Tatlıses ile birlikte kürsüye çıkarak sürpriz yaptı. Erdoğan ve Tatlıses AK Parti'nin seçim müziklerinden birisi olan 'Nereden Nereye' isimli parçayı birlikte söyledi.