Yürekten teşekkür

BUGÜN NELER OLDU

Erzurum'da koruyucu aile olmak istedikleri çocuğun 3 kardeşi daha olduğunu öğrenince onların da koruyucu ailesi olan Gülhayat- Cevdet Ateştenyılmaz çifti, Emine Erdoğan'ın davetlisi olarak Külliye'de düzenlenen etkinliğe katıldı. Koca yürekli çifte teşekkür eden Emine Erdoğan, "Herkese örnek oldunuz. Sizlere teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde koruyucu aileler ve devlet korumasında olan kadınlarla bir araya geldi. Buluşmaya 19 Şubat 2019'da SABAH gazetesinin manşetinde yer alan, 4 kardeşe koruyucu aile olan Gülhayat-Cevdet Ateştenyılmaz çifti de katıldı. Erzurum'da yaşayan 2 çocuk sahibi Gülhayat (45) - Cevdet (48) Ateştenyılmaz çifti, 3 yıl önce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunup, koruyucu aile olmak istediler.İşlemler tamamlandıktan sonra çocuğu almak için sevgi evine giden Cevdet Ateştenyılmaz, çocuğun 4 kardeşi daha olduğunu öğrendi. En küçüklerini bir aile sahiplenmişti. Diğerleri ise devletin şefkatli kollarında büyüyordu. Ateştenyılmaz çifti, 4 kardeşe de sahip çıkmak istedi. Müdürlüğün onayıyla en büyüğü 11 en küçüğü ise 5 yaşında olan 2'si kız 2'si erkek 4 çocuğu nüfusuna aldı. Külliye'deki programa katılan Ateştenyılmaz çifti ile bir araya gelen Emine Erdoğan, teşekkür ederek bu davranışın herkese örnek olması gerektiğini söyledi. Emine Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu SABAH'a anlatan Cevdet Ateştenyılmaz, "Program sonrasında sağ olsunlar bizlerle özel ilgilendiler. Çocuklarımızla sohbet ettiler. Emine Hanım, bana ve eşime teşekkür etti. Hanımefendi 'Yaptığınız büyük bir fedakârlık. Bu herkese örnek olmalı. 4 kardeşin hayatına onları ayırmadan dokunabilmek bizim insanımızın özetidir' dedi. Söyledikleri bizleri çok gururlandırdı. Biz Allah rızası için bu çocukları kendi çocuklarımız olarak kabul etmişiz. 3 yıldır birlikteyiz. Çok mutluyuz. Bu güzel duyguyu insanların övgüsüyle birleştirince daha anlamlı oluyor" dedi.