Bağdat Caddesi’ne 21 bin metrekarelik park

BUGÜN NELER OLDU

AKParti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz, düzenlediği toplantıda Kadıköy için hazırladıkları 66 projeyi tanıttı. Yavuz, özetle şunları kaydetti: "Bağdat Caddesi'ne 21 bin metrekarelik bir park, Kadıköy Rıhtımı'nda yeni düzenleme ve Moda- Fenerbahçe arasında tünel yapacağız. Söğütlüçeşme hızlı tren istasyonumuz yapılıyor. İçerisinde restoran, sergi alanı, otopark gibi kullanım alanları bulunacak. Haydarpaşa Garı'nın arkası ile Kadıköy İskelesi'ni yaya olarak bağlıyoruz. Hem trenle Ankara'dan gelen misafirlerimiz hem banliyö ile gelen yolcularımız bu hattı kullanabilecek."