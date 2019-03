Başkan Erdoğan İskenderun'da

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun'da düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



Bu millet geçmişte kardeş kavgasından çok şey kaybetti. Bu topraklara fitne tohumları ekilmeye çalışıldı. Milletimiz 15 Temmuz gecesinde gereken dersi verdi. Demokrasisine sahip çıktı, iradesine sahip çıktı. Son 17 yılda milletimiz birlik ve beraberliğine sahip çıkarak her türlü provokasyonu önledi. Kurgulanan hiç bir tezgah bu ülkede tutmadı. Buradaki birlik ve beraberlik 31 Mart'ta ne olacağını gösteriyor. Kutuplaşma siyasetine izin vermedik. Cunta zihniyetine teslim olmadık.



'HER OYUNU SAHADA BOZACAĞIZ'



Pensilvanya'daki şarlatanın kuklalarına rağmen mahkemelerimiz döktükleri her damla kanın hesabını alçaklardan tek tek soruyor. Artık Türkiye'de kimsenin işlediği suç yanına kar kalmıyor. Bu ülkede adaleti muhakkak tecelli ettireceğiz. Suriye'den Irak'a kadar ülkemize oynanan her oyunu sahada bozacağız.



'HUZUR İÇİNDE GERİ DÖNECEKLER'



-Zulümden kaçan muhacirleri düşmanlaştırıp PYD'nin avukatlığını yapan CHP'nin başındaki o zata rağmen inşallah Suriyeli kardeşlerimizin huzur içinde evlerine dönebileceği güvenli bölgeyi tesis edeceğiz.

AHaber CANLI YAYIN